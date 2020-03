Jessica Mazzoli accusa: "Morgan e la Cataldo stavano insieme quando ero incinta"

Il nome di Morgan torna ad essere protagonista della cronaca rosa: non più per la sua lite con Bugo a Sanremo 2020, ma per i rapporti con la madre della sua secondogenita Lara, Jessica Mazzoli.

Dopo la lunga relazione con Asia Argento, infatti, Morgan ha conosciuto Jessica durante la partecipazione a X Factor e tra loro è nato un legame che ben presto si è trasformato in amore. Dopo pochi mesi dall’inizio della frequentazione, la Mazzoli rimase incinta ma, com’è noto, la storia con Morgan naufragò velocemente e tra loro continuano ad esserci ancora oggi acredini dovute all’assenza del cantante nella vita della figlia Lara.

Ad oggi, Marco Castoldi risulta essere legato ad Alessandra Cataldo che, a breve, lo renderà padre per la terza volta. E, all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le pesanti accuse della Mazzoli che, dopo un periodo di lungo silenzio sulla sua vita privata, ha sbottato sui social spiegando a tutti che la nuova compagna di Morgan era la sua amante ai tempi della gravidanza.

La ex concorrente del Gf ha scelto Instagram come strumento attraverso il quale denunciare tutto e, in ultimo, sferrare un attacco anche nei confronti della ex suocera, recentemente apparsa in alcune trasmissioni televisive per difendere a spada tratta il figlio Morgan dalle accuse di Bugo. “ Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa – ha sbottato la giovane - , io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo...! ”.