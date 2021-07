Morta Joyce MacKenzie: fu Jane in Tarzan e i cacciatori d'avorio

Si è spenta a 95 anni Joyce MacKenzie, attrice che si era fatta conoscere al grande pubblico interpretando Jane nel film del 1953 Tarzan e i cacciatori d'avorio, dove aveva recitato al fianco dell'attore Lex Barker. A dare la notizia della morte è stato il figlio maggiore dell'attrice, Norman Leimert, che ne ha dato comunicazione alla testa statunitense The Hollywood Reporter.

Nata il 13 ottobre 1925 a Redwood City, in California, Joyce MacKenzie lavorò dapprima come aiutante carpentiere in un cantiere navale di San Francisco per potersi pagare la scuola di recitazione e cercare così di realizzare il suo sogno di diventare attrice. Aspirazione resa possibile quando, durante una sua esibizione al Pasadena Playhouse, venne notata dal regista Orson Welles, regista di Quarto Potere e responsabile dello scherzo radiofonico su La guerra dei mondi che spinse al panico gli spettatori. Fu proprio Orson Welles a conferirle il tuolo di Cherry Davis nel film Conta solo l'avvenire, che rappresentò il suo debutto sul grande schermo, avvenuto nel 1946.

L'ultimo ruolo da attrice di Joyce MacKenzie risale al 1961, quando fece un cameo in un episodio della serie della Cbs Perry Mason. Abbandonato il mondo della recitazione lavorò come assistente di produzione alla ABC prima di darsi all'insegnamento e diventare insegnante di inglese. Recitò anche al fianco del divo Gregory Peck in Cielo di fuoco e ne L'amante indiana spartì il set con James Stewart, attore conosciuto soprattutto per aver interpretato il protagonista di La vita è meravigliosa, uno dei cult intramontabili del cinema statunitene e grande classico del periodo natalizio. Sposatasi per tre volte nel corso della vita, l'attrice lascia due figli: il già citato Norman Leimert e Walter Leimert.