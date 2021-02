Grave lutto per Stefano De Martino: è morta la nonna Elisa

Grave lutto per l’ex ballerino, ora conduttore, Stefano De Martino. È infatti scomparsa all’età di 85 anni l’amatissima nonna Elisa. Un vero punto di riferimento per lui: lo aveva sempre spronato nella sua carriera dichiarandosi la sua prima fan. Era con lei che Stefano aveva passato la sua infanzia nel bar di famiglia e sempre con lei aveva condiviso tutte le tappe dall’adolescenza al grande successo.

Nessuna malattia per l’anziana signora, ma un incidente domestico che non le ha lasciato scampo. È stata infatti ritrovata senza vita da alcuni familiari all’interno della sua abitazione a Torre Annunziata. A nulla sono serviti i soccorsi. Nessun commento da parte della famiglia e del famoso nipote che è attualmente alla conduzione di “Stasera tutto è possibile”, il programma di prima serata su Rai 2. De Martino ha sempre ricordato il suo attaccamento per la signora Elisa raccontando spesso aneddoti sulla loro vita familiare.

Di recente aveva parlato di lei in merito alla questione dei regali di Natale: " Se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi. Meglio fare loro la sorpresa di un divano nuovo o una cesta piena di frutta e verdura, come ho fatto durante le vacanze di Natale. Sono regali che non li spaventano e riescono a goderseli ”. E così aveva fatto, filmando la sorpresa della nonna che aveva ricevuto da lui cassette piene di ortaggi e frutta fresca. “ Sei contenta? ", le aveva chiesto. E lei con grande simpatia aveva risposto in napoletano: “ Assai! ”.

Era stato sempre Stefano ad averla accompagnata all’altare quando aveva festeggiato le nozze d’oro. “ Ecco la sposa ”, aveva scritto postando un’immagine di nonna Elisa con un bouquet di fiori in mano. Anche l’ex moglie Belen Rodriguez aveva un bellissimo rapporto con la nonna. Spesso aveva passato le festività a Napoli in casa De Martino, tra enormi tombolate e pranzi indimenticabili.

I funerali si terranno nella giornata di domani, nella chiesa dello Spirito Santo nella città campana.