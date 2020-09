La rivelazione choc del poliziotto: "Le ultime parole di Lady Diana"

Il 31 agosto 1997 perdeva la vita in un tragico incidente automobilistico Lady Diana. Un lutto che travolse la famiglia reale, in particolare i figli William e Harry, ma soprattutto i sudditi inglesi che nella principessa del Popolo vedevano un simbolo. A ventitré anni dalla drammatica scomparsa, oggi, emergono ulteriori dettagli sui suoi ultimi istanti di vita.

A raccontare cosa successe negli attimi successivi al violento incidente - che coinvolse l'auto dove Diana Spencer si trovava con il fidanzato Dodi Al-Fayed - è stato uno dei primi soccorritori, il poliziotto Régis Farcy. Nell'intervista rilasciata al quotidiano francese Sud-Ouest in occasione del 23esimo anniversario dalla scomparsa di Lady Diana, il gendarme ha raccontato cosa vide sulla scena del tragico impatto: una vettura completamente sventrata accartocciata contro uno dei pilastro del tunnel Pont de l'Alma a Parigi. " La scena era apocalittica - ha ricordato con lucidità il soccorritore - le luci al neon della strada sotterranea davano un colore pallido. Ho visto un grosso motore fracassato sul davanti. Due corpi giacevano a terra senza vita quelli di Dodi Al-Fayed e Henri Paul, l'autista. Poi ho visto la testa di un passeggero anteriore destro privo di sensi, con un occhio che sporgeva dall'orbita era la guardia del corpo ( Trevor Rees Jones, ndr ). Dietro una squadra che stava fornendo assistenza a una giovane donna sul sedile posteriore del veicolo danneggiato ".

Quella giovane donna, priva di sensi ma ancora in vita, era Lady Diana. Il poliziotto, che oggi è in pensione, ha ricordato con estrema lucidità di non aver riconosciuto immediatamente la principessa, ma di essersi avvicinato a lei mentre un pompiere le stava dando ossigeno per farle riprendere conoscenza. " Aveva gli occhi aperti ed era cosciente - ha svelato Régis Farcy - questo pompiere le teneva la mano per confortarla poi lei disse: "Oh mio Dio, cosa è successo?" prima di essere colpita da un arresto cardiaco ". Solo poche ore dopo, alle 4 del mattino, dopo una corsa in ambulanza e l'intervento per cercare di arginare l'emorragia interna il cuore di Lady Diana smise di battere.