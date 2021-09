Morto Art Metrano, il tenente Mauser di Scuola di Polizia

Se n’è andato per cause naturali nella sua casa ad Aventura in Florida, l’attore 84enne Art Metrano, Indimenticabile tenente Mauser dei film cult di Scuola di Polizia. A dare la notizia al The Hollywood Report, il figlio Harry Metrano. I fan dei film piangono quindi la scomparsa di un’altra delle star delle pellicole, dopo che a gennaio scorso era morta all’età di 73 anni Marion Ramsey, l’agente Laverne Hooks. Di origini turche ma nato a NewYork, Arthur (Art per tutti) aveva iniziato la carriera cinematografica come comparsa tv. Divenne famoso nel 1970 con il The Tonight Show di Johnny Carson.

Nel corso degli anni recitò anche in Starsky & Hutch, L’incredibile Hulk, nello spin-off di Happy Days, Jenny e Chachi, e nel film Non si uccidono così anche i cavalli? Fece anche un’apparizione in Avvocati a Los Angeles. Nel 1989 subì un gravissimo incidente cadendo dalle scale, che lo lasciò sulla sedie a rotelle per molto tempo. Nonostante questo e con grande forza, continuò a lavorare. Diventò un vero successo lo spettacolo cui raccontò in maniera leggera il suo terribile incidente e la sua lunga riabilitazione. Fu però il suo ruolo del tenente Mauser a regalargli la fama in Scuola di polizia 2: Prima missione e Scuola di polizia 3: Tutto da rifare, dove era il bersaglio preferito degli scherzi dell’agente di polizia Carey Mahoney (Steve Guttenberg).