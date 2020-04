Morto Brian Dennehy, l'attore che interpretò lo sceriffo di Rambo

Morto Brian Dennehy, l'attore che diede il volto all'ostinato sceriffo di Rambo (1982). Si è spento ad 81 anni nella sua casa del Connecticut, a darne il triste annuncio la figlia Elizabeth arrivata dal matrimonio del 1959 con l'attrice Judith Scheff. Matrimonio terminato nel '74. La figlia, come riporta l'Hollywood Reporter, ci ha tenuto a precisare che il padre non è morto di coronavirus ma di morte naturale.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3