Morto John Stahl, il Richard Karstark del Trono di Spade

Si è spento all'età di 69 anni l'attore scozzese John Stahl diventato popolare per avere interpretato il ruolo di Lord Rickard Karstark nella saga fantasy "Il Trono di Spade". Stahl, originario di Sauchie nel Clackmannanshire, è deceduto il 2 marzo scorso nella sua casa situata sull'isola di Lewis, in Scozia, ma la notizia è stata resa nota solo ora.

La conferma è arrivata da Amanda Fitzalan Howard, agente dell'attore, che attraverso i social network ha comunicato la morte di John Stahl, descritto come " un attore di notevole abilità e un sostenitore del teatro scozzese ". Le cause del decesso dell'artista non sono state rese note, ma la notizia della sua scomparsa ha sorpreso e scosso amici e colleghi del mondo dello spettacolo britannico e internazionale.

Stahl si era sposato da poco con la compagna, l'attrice Jane Paton. All'evento - avvenuto online a causa del Covid - aveva partecipato anche l'attore e sceneggiatore Peter May, che su Twitter ha ricordato il collega così: " È terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico, John Stahl, è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road. Solo di recente ha partecipato al suo matrimonio online. L'ho visto l'ultima volta ad Adelaide, in Australia, per una divertente rimpatriata ".

Nato nel 1953, John Stahl ha esordito in televisione negli anni '70, raggiungendo la fama con il ruolo di Tom "Inverdarroch" Kerr protagonista della soap opera inglese "Take the high road", di cui fu star dal 1987 al 2003. L'artista ha calcato anche i palchi dei teatri più famosi d'Europa recitando negli spettacoli della Royal Shakespeare Company e del National Theatre. Negli ultimi dieci anni Stahl è stato volto di numerose serie come "Doctor", "Being Human" e "Shetland", ultimo set nel quale ha recitato l'attore. Il suo nome è noto al grande pubblico italiano per avere interpretato il ruolo di Rickard Karstark - Lord Stark - nella popolare saga "Il trono di spade". L'attore inglese era entrato nel cast della serie nella seconda stagione nel 2012, sostituendo l'attore Steven Blount, e uscendo di scena alla fine della terza stagione con la morte del suo personaggio. Dopo l'annuncio della sua scomparsa colleghi e amici hanno affidato ai social network messaggi di cordoglio e stima.