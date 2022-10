Morto Leslie Jordan: volto di Will & Grace e American Horror Story

L’amato attore Leslie Jordan è morto. Secondo quanto riportato dalla stampa americana – TMZ in primis – il 67enne è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. La sua BMW è finita contro il muro di un edificio a Los Angeles. In base alle prime ricostruzioni, tutte da confermare, l’artista di Chattanooga sarebbe stato colto da un malore mentre era al volante. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Addio a Leslie Jordan

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Leslie Jordan. L’attore è diventato famoso sul piccolo schermo negli anni Novanta per i ruoli in sitcom come “Hearts Afire”, “Murphy Brown” e soprattutto “Will & Grace”. L’interpretazione di Beverly Leslie, ricco omosessuale e antagonista di Karen Walker, gli valse un Emmy Award nel 2006.

Sitcom, ma non solo. Leslie Jordan ha preso parte a progetti di ogni tipo sia sul grande che sul piccolo schermo. Basti pensare a “American Horror Story”, tornata in auge durante la pandemia, tanto da “garantire” all’interprete quasi 6 milioni di follower, complici anche alcune storielle umoristiche su Hollywoo nel suo caratteristico accento del sud. E ancora: da “Ally McBeal” a “Boston Legal”, fino alla più recente “The Cool Kids”.

L’addio del manager