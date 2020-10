Mostrano il fondoschiena al Gf ​E vengono bloccati dalla regia

Quando la noia incalza, per divertirsi un po’ si comincia a parlare di cose proibite. Succede quasi sempre così sia tra uomini che tra donne, e non fanno eccezione i ragazzi nella casa del Grande Fratello che nel pomeriggio hanno non solo cominciato, ma anche “mostrato” il fondoschiena facendosi riprendere dalla regia in un divertentisssimo siparietto.

A iniziare l’argomento Tommaso Zorzi, che come sempre nel bene e nel male è l’anima del divertimento della Casa. Tommaso ha iniziato a parlare di fondoschiena e di quali fossero i più belli per poi ristringere l’argomento a quelli degli inquilini della Casa proponenddo di stilare una classifica. Tutto questo in cucina alla presenza di Dayane Mello, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Enock, Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra.

L’argomento è stato subito raccolto al volo e molto apprezzato dagli altri coinquilini soprattutto da Enock fratello del calciatore Mario Balotelli, che con Tommaso è stato protagonista poi di un divertente scenetta che ha fatto drizzare i capelli alla regia: " Tu lo sai che cosa è un fondoschiena? " ha chiesto Enock a Zorzi, “ A me vieni a chiedere se so cos’è un c**o? Stai facendo davvero questa conversazione con me? ”, ha detto ridendo Zorzi a Enock che subito di è proposto di mostra il suo in un crescendo di risate.

Da qui, i due hanno cominciato a stuzzicarsi a vicenda con Enock che chiede a Zorzi di dargli un suo parere sul fondoschiena di Francesco Oppini. Pronta la risposta: “ Dovrei vederlo, come lo giudico altrimenti? ” E proprio a questo punto Enock si alza si allontana dalla telecamera cominciando a slacciarsi i pantaloni.