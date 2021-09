Myrta Merlino torna in tv, imbarazzo in studio: "Ci possiamo baciare? Te devi spettina"

Con un vestito bianco e una tazza rossa in mano Myrta Merlino ha fatto il suo ritorno in televisione dopo la lunga pausa estiva. La conduttrice, che da lunedì 6 settembre tornerà alla guida della sua trasmissione di attualità L'aria che tira, ha voluto anticipare il rientro sul piccolo schermo facendo una sorpresa al collega Francesco Magnani, che l'ha sostituita nell'edizione estiva del format. L'incontro tra i due ha riservato, però, più di un momento imbarazzante e il video, pubblicato sulla pagina ufficiale della rete, è già diventato virale sui social network.

Myrta Merlino ha fatto il suo ingresso in studio per salutare il pubblico e offrire un'anticipazione su quella che sarà la nuova stagione del suo programma su La7 al via tra pochi giorni. La giornalista è stata accolta con entusiasmo dal conduttore Francesco Magnani, ma sono bastati pochi istanti per far scendere il gelo in studio. " Ci possiamo baciare? ", ha esordito la Merlino avvicinandosi al collega visibilmente sorpreso. " Possiamo? Io...le regole ci impediscono di..." , ha replicato in imbarazzo il conduttore, alzando le mani in segno di dubbio e Myrta Merlino lo ha incalzato : "C'abbiamo dei green pass pazzeschi dai! ".

L'abbraccio tra i due conduttori non si è fatto attendere, ma prima di tornare al suo posto - per condurre l'ultima parte del programma insieme a Magnani e agli ospiti in collegamento esterno - Myrta Merlino non si è lasciata sfuggire l'occasione di lanciare una frecciatina ironica al collega. " Devo dire che in questa estate siete stati bravi, sempre sul pezzo ", ha elogiato il suo staff la giornalista prima di virare sull'inatteso fuori programma. " C'hai solo un difetto - ha proseguito la conduttrice - te lo devo dire Magnani. Te devi spettina! Oh Gesù quanto è pettinato, mamma mia ". Con tanto di mano a scompigliare la chioma del collega ancora a disagio.

Un siparietto imbarazzante non nuovo nel programma della Merlino, che ha distolto per un momento l'attenzione degli ospiti e del pubblico sui temi della giornata. Il video dell'incursione di Myrta Merlino in tv è stato ricondiviso sui social network, diventando in breve tempo virale.