Celentano conferma il flirt con Ornella Muti. Naike: "Ringrazia mia madre"

L'ennesimo passaggio televisivo del film Il bisbetico domato, commedia campione d'incassi del 1980 con la coppia Adriano Celentano e Ornella Muti, ha fatto riaffiorare le indiscrezioni sul flirt nato all'epoca tra i due attori.

Sul set del film di Castellano e Pipolo, Celentano e Muti, impegnati rispettivamente con Claudia Mori e Federico Fachinetti, avrebbero intrapreso una relazione clandestina, stando alle dicerie riportate dalla stampa all'epoca. Fino al 2014, questo rapporto non è mai stato confermato: in quell'anno, il Molleggiato ha rilasciato un'intervista in cui, "di botto e senza alcun preavviso", ha confessato di avere avuto una storia d'amore con l'attrice.

" Era vero – ha poi detto Muti al Fatto Quotidiano – , ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano ".

A distanza di anni, quella scappatella che fece scandalo torna di dominio pubblico, stavolta sui social. È Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, a rilanciare la programmazione de Il bisbetico domato in tv per sferrare un durissimo attacco a Celentano.

Naike Rivelli contro Celentano: "Ringrazia la mamma"

" Vi dico io – scrive Naike – quale sarà la risposta dei signori in questione: silenzio stampa ". Rivelli si riferisce agli articoli apparsi su numerosi giornali, nei quali Celentano e Claudia Mori "non fanno altro che parlare dei loro tradimenti come se mia madre e la nostra famiglia non esistessero". " Lo trovo molto sgarbato – ha spiegato al sito Di Lei – , maleducato ed egocentrico ".

" In questo paese incredibilmente corrotto – aggiunge Naike su Instagram – , classista, ipocrita gestito da politici e famiglie potenti… raramente l'educazione, la verità e il senso della giustizia vengono messi in pratica. Ci sono 'pseudo giornaliste', presentatrici televisive che fanno gossip trash tv, e giornalismo non imparziale. E che quando si parla di loro, fanno le vaghe ".

Rivelli se la prende con chi su questa vicenda avrebbe chiamato in causa soltanto la madre, risparmiando invece Celentano. " Abbiamo influencer – scrive Naike – che ignorano appelli importanti da altre donne, come se non avessero valore. Ci sono famiglie storiche italiane che si credo onnipotenti, e cercano di gestire il Paese, fingendo rose e fiori, quando dietro le quinte si nascondo i mostri. Tutte persone che si credono intoccabili anche nei loro soprusi. Nel mio mondo, siamo tutti uguali e ognuno è responsabile delle proprie azioni ".