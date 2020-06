L'affondo di Naike sul governo "Ecco che cosa sta facendo..."

Naike Rivelli nuda nel suo orto in un video: l’occasione stavolta la porta a lanciare una stilettata contro il governo.

Facciamo un passo indietro: la figlia d’arte spesso pubblica su Instagram dal carattere hot per far riflettere i suoi follower su temi di scottante attualità. A volte questi temi sono di argomento politico: una volta indossò una maschera da maiale e si fece fotografare a letto in lingerie per raffigurare, a suo modo di vedere, a tutti i politici. Stavolta però Naike Rivelli silura direttamente il governo, mentre mostra, tutta orgogliosa, il suo orticello. “ Amore mio, mi dispiace, I love you - dice nel filmato mentre si accinge a recidere la lattuga - Sei pronta? Abbiamo raccolto la prima insalata ”.

Nella clip, introdotta da una fotografia che la ritrae completamente nuda nell’orto, la figlia di Ornella Muti, si approccia alle sue piantine, mostrando i risultati ottenuti con la lattuga e con il coriandolo. “ Mentre il Governo siede il cu*o sulle sue poltrone, noi selvaggi ci facciamo il cu*o nell’orto ”, scrive nella didascalia, ricevendo molte attestazioni di stima. “ Orto meraviglioso - scrive un’utente - complimenti all'artefice di questa meraviglia ”. Qualcuno scherza sul fatto che Naike Rivelli posi senza veli nel suo rigoglioso giardino, tanto da aggiungere tra i commenti: " Lo fai per far arrossire i pomodori? ”. Qualcun altro ancora è preso dalle precisazioni, tanto che un follower scrive: “ Mai visto un governo che non siede sulle poltrone fa l'orto che ti viene meglio va là ”.

Precedentemente, Naike Rivelli aveva pubblicato un meme, forse trovato sui social, in cui ironizzava sull’operato di Giuseppe Conte. Il meme, che prende l’avvio con “ Grazie Conte ”, ripercorre la serie di iniziative economiche annunciate dal governo per il lockdown e la fase 2 di convivenza con il Covid-19 e si conclude con una frase sarcastica: “ Sul più bello, mentre mi recavo al lavoro con il mio nuovo monopattino, dalla periferia al centro… una buca mi ha fatto sobbalzare svegliandomi ”.

In quel caso però i fan si sono divisi sul consenso relativo al meme. C’è chi afferma di aver preso il bonus, chi invece ha tacciato Naike Rivelli di non lavorare, e chi invece è pienamente d’accordo con lei. “ Ma perché non ci sono più i politici di una volta - scrive infine un follower - per trovare i loro maneggi ci sono voluti degli anni, questi a confronto sono sono dei bambini beccati con le dita nella marmellata (di fichi). Il bello che, i pochi che si fanno timbrare la scheda, non li hanno messi lì… mica mica ci stanno prendendo per il cu… ”.

