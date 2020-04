Naomi Watts, crisi in quarantena: fulminati i suoi elettrodomestici

Naomi Watts condivide con i fan un momento di follia in quarantena.

In un solo giorno si sono fulminati tre dei suoi elettrodomestici e l’attrice ha deciso di condividere su Instagram un video autoironico in cui sfoga la sua frustrazione, come spiega il DailyMail. Tra gli aggiornamenti social di Watts c’è infatti un video al rallentatore, in cui la musa di David Lynch si mostra mentre muove la testa avanti e indietro con rabbia: nell’audio si sente un ruggito di disapprovazione. “ Giorno di quarantena #756 - scrive nella didascalia - Quando la stampante, l’aspirapolvere e la lavastoviglie si rompono tutte nello stesso giorno ”.

Molte celebrità hanno mostrato la propria solidarietà all’attrice, come le colleghe Julianne Moore e Marsha Stephanie Blake, che hanno lasciato un commento al video di Instagram per far sentire la propria vicinanza all’amica e collega, così come il parrucchiere dei vip Renato Campora. La scorsa domenica Watts ha pubblicato anche una foto che la ritraeva mentre era intenta a divorare una torta red velvet, fatta in casa da lei.

L’attrice non è la sola a essersi messa in auto-isolamento per evitare il contagio da coronavirus. Anche se i collaboratori domestici appartengono alle categorie a cui in alcune nazioni è ancora permesso lavorare, molte celebrità hanno deciso di mettere a riposo il proprio personale ed evitare così rischi per la propria e l’altrui salute.

Tra questi c’è l’attrice Joan Collins, che nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre pulisce le finestre insieme al marito Percy Gibson. Lo stesso vale per Victoria Beckham, che si sta dedicando al giardinaggio: la Spice Girl, oggi completamente votata al mondo della moda, ha mostrato sui social i nuovi guanti da giardinaggio con le proprie iniziali. L’attrice Catherine Zeta-Jones invece si sta occupando del suo cane Taylor, facendo il bagnetto al suo migliore amico. Il mese scorso, il cantante Rod Stewart ha ammesso di trascorrere il tempo nella sua casa di Miami riordinando il garage insieme alla moglie Penny Lancaster. L’artista ha posato in una foto social accanto a un cesto dei rifiuti all’interno del quale vi erano vecchi secchi di vernice e cornici rotte.

