Tiziano Ferro salva due cani dal canile: il video di benvenuto è commovente

Ha raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni su Instagram il video di benvenuto dei due cani adottati da Tiziano Ferro e il suo compagno. Dopo la prematura scomparsa dei cuccioli del cantautore, Penny e Piper, la coppia ha deciso di adottare altri due esemplari meticci, strappandoli alla triste solitudine del canile dove vivevano da tempo. Ferro ha condiviso il video dell’arrivo dei due cani nella sua abitazione di Los Angeles, un breve ma emozionante filmato, che in poche ore è diventato virale, facendo il giro del web.

In questa difficile quarantena Ferro e il compagno, Víctor Allen sposato lo scorso anno, hanno deciso di compiere un gesto di solidarietà nei confronti di due cani adulti, di 7 e 8 anni, che si trovavano in un canile della cittadina americana in stallo da diversi mesi. Con un post pubblicato poche ore fa sulla sua pagina Instagram, il cantante ha così dato il benvenuto alla coppia di simil Dobermann, la cui storia di abbandono ha toccato tutti: " Niente ci consolerà dal dolore della perdita di Penny e Piper. Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile. Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000€. La dolcezza più infinita, l’amore e la gratitudine che solo queste anime sanno dare. Anche questo può salvare vite insieme al lavoro dei nostri eroi negli ospedali" .