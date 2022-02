La frase di De Martino gela Belen. La fine di tutto?

Belen quasi conferma, De Martino smentisce tutto. Cosa ci sia davvero tra la showgirl argentina e l'ex ballerino non è dato saperlo, almeno al momento. Belen Rodriguez, infatti, da qualche tempo gioca sulle ambiguità, tra detti e non detti che lasciano però molto spazio alle ipotesi che, supportate anche dal materiale fotografico, offrono tutti i presupposti per credere che tra lei e Stefano De Martino ci sia davvero un ritorno di fiamma. Eppure, il conduttore di Rai2 intervistato dal settimanale Gente, sembra non dare nessun margine di speranza ai tanti che vorrebbero veder nuovamente insieme la coppia.

Stefano De Martino nega il ritorno di fiamma, parla di " un legame che va al di là di un matrimonio " con Belen e dice che " sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più ". E loro si incontrano, anche spesso, e secondo De Martino non ci sarebbero altre implicazioni se non gli obblighi genitoriali, nemmeno per gli incontri serali: " Un padre e una madre si possono 'scambiare' il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia ".

Sono tante le foto che li vedono protagonisti nelle ultime settimane e molte di queste sono state scattate durante serate intime, senza la presenza del loro Santiago, ma davanti alla domanda diretta su un possibile ritorno di fiamma, Stefano De Martino ha negato: " Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo ". Solo pochi giorni fa, Belen Rodriguez in conduzione a Le iene ha lasciato intendere altro. Se da un lato l'ex ballerino sembra voler tutelare un qualcosa che sta nascendo e che in questa fase ha bisogno di essere vissuto nel massimo riserbo, dall'altra Belen lascia in giro indizi, più o meno espliciti.