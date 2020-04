Nessun ritorno in Gran Bretagna. Ora il Principe Harry sogna la cittadinanza americana

La nuova vita del Principe Harry e di Meghan fuori dalla corona non è affatto facile. Tutti credevano che superato lo scoglio più grande, cioè quello delle direttive reali da parte della sovrana, gli ex duchi avrebbero potuto scrivere una nuova pagina della loro esistenza in tutta tranquillità. Ma niente è così semplice. E i problemi maggiori li dovrà affrontare proprio il Principe Harry. Non solo si dovrà adattare a un nuovo stile di vita, lontano dal lusso di corte, ma soprattutto anche lui dovrà confrontarsi con quel male silente che si chiama burocrazia. Il figlio più giovane di Carlo, infatti, come riportano fonti a lui vicine, sogna la cittadinanza americana, ma anche per lui non sarà facile raggiungere questo ennesimo obbiettivo. Per prima cosa? Necessita di una green card.

Un sogno che non è del tutto irrealizzabile dato che resta comunque una persona influente, ma l’iter da rispettare è lungo ed estenuante e, conoscendo la tempra del Principe e di Meghan, la situazione potrebbe capovolgersi da un momento all’altro. Sta di fatto che Harry, almeno per il momento, non può e non vuole tornare in Gran Bretagna. Un po’ perché ora l’Europa sta affrontando la crisi sanitaria, un po’ perché se vuole cambiare cittadinanza ci sono alcune regole da rispettare e diverse documentazioni da presentare. Considerato però il suo recente passato da principe, le amicizie influenti e il patrimonio economico, Harry non avrà difficoltà né a richiedere la green card né tanto meno ad essere riconosciuto come un cittadino americano a tutti gli effetti. Per ora dispone solo di un visto riservato ai diplomatici, che non gli offre però la possibilità di trovare lavoro se non in campo governativo, e tutti sanno che il Principe Harry ha altre intenzioni al momento.

Per presentare la domanda ufficiale dovrà attestare di avere meriti professionali e competenze particolari, e sicuramente potrà contare su tutta una serie di personalità di spicco che nell’ambiente hanno molta stima del principe. Se non trovasse nessuno, il principe può richiamare una delle associazioni organizzative americane con cui ha collaborato di recente. Ma, in tutto questo, anche la madre di Meghan potrebbe essere un buon lasciapassare. Il Principe Harry però se dovesse diventare un cittadino americano perderebbe perdere, e in maniera definitiva, la possibilità di essere il sesto in linea di successione al trono. Un passo difficile ma, se così fosse, chissà se il principe sarebbe disposto a sganciarsi in via definitiva dai Windsor.