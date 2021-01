Il principe Harry cancella il papà Carlo. E spunta di nuovo Lady D.

Il nuovo anno è iniziato sotto il segno delle polemiche per il Principe Harry e sua moglie Meghan. A quanto pare le vecchie abitudini sono dure a morire. Come riportano i tabloid inglesi, il Daily Mail in special modo, all’orizzonte si intravedono nuove fratture tra l’ex duca del Sussex e il Principe Carlo. Una frattura che si aggiunge a quella profonda con il principe William. Tutto è collegato ad Archewell, la fondazione che Harry e Meghan hanno avviato per perseguire i loro scopi benefici al di fuori della royal family. Il progetto che attualmente è ancora nella fase embrionale, messo in pausa diverse volte a causa del virus, già sta facendo molto discutere. Il motivo? Sul sito web della fondazione non appare nessuna foto del principe Carlo e gli esperti urlano all’ennesimo affronto alla Corona inglese.

La home page ha come sfondo una foto di Meghan da bambina tra le braccia di mamma Doria e quella di un piccolo Harry insieme a Lady D, in una foto che risate al 1986. Un omaggio a due donne molto diverse tra loro che hanno segnato profondamente la vita dell’ex attrice e del Principe. Una scelta ben mirata che ha fatto discutere. Se da una parte è comprensibile che Meghan ha voluto tagliare i ponti con papà Thomas, in molti si stanno chiedendo il motivo per quale Harry non abbia voluto citare Carlo nella "lettera del 2021". Sulla questione è intervenuto Philip Dampier. Il giornalista ed esperto di corte sta per pubblicare una nuova biografia dedicata ai reali inglesi e, tra i tanti argomenti, si focalizzerà anche su questo strappo tra Londra e Los Angeles. Nel libro di prossima uscita intitolato "Royally Suited: Harry and Meghan in their own words", Dampier affronta di petto la situazione.

"Non so quale sia il rapporto tra il Principe Harry e suo padre in questo momento, ma la situazione non è così semplice da spiegare – ammette il giornalista -. Carlo è molto triste. Vede molto poco suo figlio e, ovviamente, il piccolo Archie. Sta soffrendo per ciò che è accaduto". Dampier cerca così di spiegare il motivo per quale Harry avrebbe estromesso il padre dalla sua vita e afferma che "il principe è sempre stato molto vicino alla madre e, da sempre, è stato a metri di distanza dal padre. La freddezza? È derivata dal fatto che il Principe non ha mai avuto un buon rapporto con Carlo", conclude. E sta di fatto che questo affronto sta creando altri malumori all’interno della famiglia.