Nessuna promozione per il Principe Andrea: salta la nomina di Ammiraglio

Chi pensava che l’annuncio ufficiale delle nozze di Beatrice di York avrebbe distolto l’attenzione sul principe Andrea si sbagliava. Poche ore dopo aver accolto con gioia la conferma delle nozze della figlia – e aver dato la sua benedizione all’unione con l'imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi – il terzogenito della regina Elisabetta II torna a fare i conti con lo scandalo Epstein. L’essersi ritirato dai doveri pubblici non lo sta tenendo lontano dai clamori e il suo imminente compleanno si annuncia sottotono.

Pochi giorni fa le autorità americane lo hanno formalmente invitato a rendersi disponibile per un colloquio sui suoi rapporti con il magnate americano accusato di molestie e traffico di minori e poi morto in circostanze misteriose. Ma mentre lui latita con l'Fbi, una nuova tegola piomba sulla sua testa. Il duca di York non verrà nominato ammiraglio della Royal Navy. L’ambita promozione era attesa da tempo e sarebbe dovuta coincidere con la festa del suo sessantesimo compleanno (il prossimo 19 febbraio), ma Buckingham Palace ha fatto sapere che la promozione sarà rinviata a data da destinarsi (o forse mai). Una nota ufficiale ha chiarito che è stato proprio il principe Andrea a voler rinviare la promozione: " A seguito della decisione di Sua Altezza Reale di ritirarsi dalle funzioni pubbliche per il prossimo futuro, il Duca di York ha chiesto al Ministero della Difesa di differire la sua promozione militare fino a quando la sua Altezza Reale non tornerà in servizio pubblico ".