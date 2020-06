La Parietti ora mostra questa foto E scatta il "massacro" con insulti

Lontana temporaneamente dai salotti tv, Alba Parietti sta scoprendo tutti i pro e contro del mondo dei social. Instagram sembra essere la sua piattaforma preferita. Da diverso tempo, il suo profilo è popolato da scatti della sua routine casalinga fino ad alcune foto del suo archivio che la presentatrice e showgirl ha ben pensato di condividere con i suoi fan. Per la Parietti questo è un momento di riscoperta, infatti la celebre icona degli anni ’80 e ’90, non solo si trova a fare i conti con un carattere spigoloso e da vera diva e con un’età che avanza, ma soprattutto nonostante le difficoltà del momento, trova il modo di esprimere se stessa. Peccato che gli hater sono sempre in agguato e, per una donna come Alba Parietti, non è facile riuscire a difendersi da commenti algidi e pungenti. E l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo social è la riprova di quanto può essere insidioso per lei il mondo di Instagram.

Alba Parietti pubblica un’altra foto in cui cerca di rispondere ad alcune critiche ricevute nel corso degli ultimi giorni, in cui è stata virtualmente attaccata dai fan per alcuni scatti in cui ha messo in mostra le sue labbra. La foto che ha racimolato più di 3mila like, vede la Parietti nel suo appartamento con indosso gli occhiali da sole e un vestito nero sportivo, che mette in mostra tutte le sue forme. "Non sono nata per essere serena e ben voluta da tutti – esordisce la didascalia che accompagna lo scatto -. Sono qui perché sono una combattente, perché la vita la voglio vivere come piace a me. E consiglierei a tutti di non fare ciò che gli altri si aspettano da voi, ma ciò che vi aspettate da voi stessi – aggiunge -. L’importante è essere quanto più vicini possibile all’idea che abbiamo nella nostra mente". Il post della Parietti è un lungo filosofeggiare sull’importanza di essere a proprio agio con noi stessi, nonostante tutto e tutti.

Purtroppo però, come volevasi dimostrare, in pochi hanno apprezzato il flusso di coscienza di Alba Parietti. "Se è ammesso che arrivi a 59 anni", commenta uno dei suoi follower. "Fai una cosa: goditi il tuo corpo, finchè puoi", si legge. "Io non ti invidio per niente", commenta un altro utente. "Come sei pesante. Scrivi troppo". Ma oltre a questo ci sono diversi fan che apprezzano il lungo post della showgirl, incentrato sull’essere bella alla soglia dei 60 anni. Una cosa è certa: nonostante le critiche, non finiranno qui le invettive social di Alba Parietti.