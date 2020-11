Netflix, il film di Natale che diverrà un classico

Complimenti a Netflix, capace di produrre non solo un bellissimo film, ma anche un titolo che entrerà di diritto nei classici da vedere, ogni anno, per Natale. Jingle Jangle, infatti, è questo e molto di più. È un musical, per certi versi, rivoluzionario, montato con cura maniacale, sceneggiato in maniera perfetta, diretto con garbo e fantasia e, soprattutto, interpretato con straordinaria bravura. Una vera, grande, sorpresa che dimostra l'enorme potenziale di Netflix nel quale, non a caso, confidano molte star di Hollywood e anche nostrane. Certo, è un vero peccato non poter vedere un simile film sul grande schermo. Negli Usa è prevista la comparsata, in sale limitate, giusto per puntare agli Oscar, mentre nelle case di tutto il mondo sarà, quasi certamente, il film più gettonato tra le novità durante le festività natalizie. Originariamente pensato dallo sceneggiatore e regista David E. Talbert per il teatro (e una certa impostazione lo dimostra), è stato sapientemente rivisto per il cinema, puntando su un cast di neri, in ruoli che il pubblico è solito veder assegnato ad attori bianchi. Scelta intelligente e azzeccata, soprattutto nel protagonista Forest Whitaker e nella «spalla», la giovane e bravissima Madalen Mills. Ambientato durante l'epoca vittoriana nella città fantastica di Cobbleton, mostra un giovane inventore, Jeronicus, titolare del fiorente negozio di giocattoli, Jeronicus Jangles and Things, che si vede rubare dal suo assistente, nella notte di Natale, una invenzione (un pupazzo parlante dotato di coscienza) che gli avrebbe portato soldi e fama. Invece, anni dopo, lo ritroviamo sull'orlo dei debiti, vedovo e senza contatti con la figlia, mentre il ladro rivale ha fatto fortuna. L'arrivo della nipote Journey, però, lo aiuterà a trovare la scintilla per rimettere in sesto una invenzione lasciata nel cassetto e che potrebbe salvarlo dal fallimento. Musiche, canzoni, balletti, set stravaganti (alcune scene sono state girate nella strada dall'aspetto medievale di Elm Hill, a Norwich), costumi perfetti. Natale, su Netflix, arriva con un mese di anticipo.