Nick Cordero in coma per polmonite, la moglie: "Pregate per lui"

Nick Cordero è ricoverato in condizioni disperate in una clinica privata per sospetto contagio da Covid-19. La star canadese, celebre per il musical "Bullets Over Broadway" e protagonista di film come "A Stand Up Guy", aveva manifestato sintomi da contagio alcuni giorni fa, poi la diagnosi di polmonite che sarebbe stata curata non adeguatamente e il ricovero in gravi condizioni.

A darne notizia è stata la moglie dell’attore Amanda Kloots che, attraverso un post sui social, ha chiesto di pregare per il marito, ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Los Angeles. " Nick è stato malato dalla scorsa settimana per una polmonite. Pensiamo che sia stato mal diagnosticato e stiamo aspettando di sapere se si tratta di coronavirus. Ha paura è in terapia intensiva e ora è incosciente, quindi il suo corpo può ricevere abbastanza ossigeno. Stiamo tutti cercando di rimanere positivi e forti sapendo che è nella migliore cura ".

Nick Cordero e Amanda Kloots sono diventati genitori da pochi mesi e nell’ultimo post social pubblicato, l’attore aveva festeggiato il compleanno della seconda moglie. Solo pochi giorni dopo quelle foto sorridenti si sarebbe verificato il contagio e le sue condizioni sarebbero degenerate rapidamente. La moglie di Cordero ha spiegato di essere terribilmente angosciata per non poter stare accanto al marito. I paramedici non consentono a nessuno di avvicinarlo, soprattutto a causa del sospetto contagio da coronavirus: " Mi manca terribilmente. Non mi è permesso visitare lì ovviamente e non posso fare nulla per aiutarlo. Anche Nick ha paura, questo è andato di male in peggio. Non gli è permesso di mangiare o bere, è molto debole e fa fatica a respirare ".