Nicki Minaj bollente per carnevale

Nicki Minaj ha conquistato la rete grazie al look super sexy sfoggiato in occasione del carnevale di Trinidad: appuntamento immancabile per la rapper, originaria della zona. Stretta in un corsetto argentato e azzurro, ricoperto di gioielli, Nicki indossava delle calze a rete color carne, con tanto di copricapo e ali pirotecniche nei toni dell'argento, del lilla e del turchese-azzurro. A completare il look una velatura generosa di brillantini in tinta, applicati direttamente sulla scollatura, così da evidenziare le forme generose del seno.

L'imperdibile appuntamento annuale coinvolge l'intera popolazione che partecipa ballando per le strade, sfoggiando look e maschere originali e molto sexy. Tantissime le parate e le sfilate tematiche che animano la città per qualche giorno: un evento che Nicki ama moltissimo e che ogni anno celebra personalmente. La sua presenza non è certo passata inosservata: la cantante è nota per la sua audacia fisica e musicale, nonché per gli outfit piuttosto aderenti in grado di sottolineare le sue curve generose.

Raggiunta dal neo marito Kenneth Petty con il jet privato dell'artista, Minaj si è fatta coinvolgere dall'allegria dei presenti che hanno apprezzato il suo look: le foto apparse su Instagram la mostrano sorridente e divertita mentre balla e immortala gli stessi fan. Un piccolo cambio di look l'ha vista indossare una più comoda bandana rosa al posto del voluminoso copricapo, una soluzione che le ha permesso di scatenarsi nelle danze.

Il carnevale è l'ultima delle notizie che riguardano l'artista che, improvvisamente, è finita sotto i riflettori per un video dove muoveva twerkando il lato B. Clip pubblicata su Instagram e finita velocemente su un noto sito porno, fatto che ha divertito moltissimo la stessa artista, aumentando di fatto le visualizzazioni. Ma a stuzzicare la curiosità dei fan è un'altra piccola clip pubblicata dalla stessa Minaj, che si riprende mentre sorride sorniona all'obiettivo, mentre il marito le accarezza dolcemente il ventre.

Non è chiaro se sia uno scherzo oppure una confessione, ma in molti credono che l'artista sia in dolce attesa e che abbia voltuo rivelare personalmente la gravidanza, senza intrommissioni da parte del gossip.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?