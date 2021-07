Zaniolo diventa papà. Ma è subito giallo per questa foto

Per Nicolò Zaniolo è arrivato il giorno più bello. Il calciatore della Roma è diventato papà: la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, ha infatti dato alla luce il piccolo Tommaso, nato nelle scorse ore a Villa San Pietro, a Roma. Il centrocampista giallorosso, a quanto si apprende, ha saltato stamane l’allenamento con la squadra della Capitale guidata da José Mourinho proprio per andare a trovare il primogenito e l’ex compagna. Nel pomeriggio, poi, il rientro a Trigoria.

La lieta notizia arriva dopo un periodo decisamente burrascoso per l’ex coppia, segnato da immancabili strascichi polemici via social. Proprio nei giorni scorsi, Sara Scaperrotta si era infatti sfogata su Instagram lamentando di essere stata lasciata sola dal calciatore durante la gravidanza e di aver tentato invano di ricucire i rapporti con lui. “Mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”, aveva denunciato la 23enne. E ancora: "Mi sono trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo". Una testimonianza che aveva innescato i commenti avvelenati degli utenti nei confronti di Zaniolo, il quale in passato aveva dichiarato di volersi assumere la responsabilità del nascituro pur non sentendosi pronto a fare il padre.

Dopo le tensioni, l’arrivo di Tommaso sembra però aver riavvicinato i due ex, che nelle scorse ore – sempre sui social, naturalmente – hanno pubblicato delle foto per annunciare la nascita del piccolo. Sara, in particolare, ha mostrato ai follower la manina del bebè (“Benvenuto al mondo amore della mia vita”, ha scritto), mentre Zaniolo ha condiviso un’immagine in cui lo tiene in braccio.

Epilogo a lieto fine, dunque? Sì, ma mica troppo. Agli attenti frequentatori dei social non è infatti sfuggito un dettaglio che già, per chi si appassiona a tali vicissitudini, è diventato un giallo. Poco dopo la nascita di Tommaso, infatti, Zaniolo aveva messo in evidenza tra le sue storie una cartella intitolata “Io e te”, che lo ritraeva in alcune foto e video assieme a Sara. La medesima cartella, però, è stata tolta poco più tardi.

Prove tecniche di riappacificazione tra il calciatore e la ex? Chissà...