"Mi ha lasciata sola...". Ora la ex incinta accusa Zaniolo

La "bolla dell'Europeo" è finita in fretta per Nicolò Zaniolo, che appena terminata la trionfale cavalcata verso il titolo continentale è tornato a confrontarsi con la realtà e per lui, a differenza di molti compagni, è stato meno piacevole. Dopo il rompete le righe di mister Mancini, il centrocampista della Roma è tornato agli onori delle cronache per una vicenda molto personale che lo coinvolge, che vede protagonista la sua ex fidanzata in procinto di partorire.

I rapporti tra i due sono tesi. O meglio, i due hanno interrotto qualsiasi rapporto e Sara Scaperrotta, ora 23enne, non ci sta a essere messa da parte dal padre di suo figlio. " Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa ", ha scritto la ragazza su Instagram, in un estremo tentativo di attirare l'attenzione di Nicolò Zaniolo.

La Scaperrotta, quindi, ha proseguito: " Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura ". Accuse precise nei confronti del gioiellino della Roma, che non sembra in nessun modo intenzionato a prendersi cura di suo figlio, che verrà al mondo tra poche settimane. Le parole della ragazza scorrono con qualche commento al veleno nei confronti dell'ex fidanzato. Zaniolo qualche mese fa diceva di non sentirsi pronto a fare il padre ma rassicutò la Scaperrotta che si sarebbe assunto la responsabilità di quel bambino.

Per la giovane quasi mamma, quelle sono state parole al vento da parte del calciatore: " Ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano. Ha bloccato persino i canali social e Whatsapp, ed io mi sono trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo ". Sara Scaperrotta non nasconde la paura provata all'inizio della gravidanza anche per l'assenza del padre del bambino. Una condizione di incertezza e spavento che è andata via via affievolendosi senza scomparire.