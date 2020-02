Nicolò Zaniolo torna insieme a Sara Scaperrotta: c'è l'indizio social

Nicolò Zaniolo-Elisa Visari: la "storia d'amore" pare essere già giunta al capolinea. Il talento della Roma, infatti, è stato pizzicato con l'attrice che ha partecipato all'ultimo film di Muccino "Gli anni più belli" ma il flirt è durato davvero poco anche perché i due hanno anche smesso di seguirsi reciprocamente sui social network. Il follow è invece tornato con la sua ex Sara Scaperrotta che ha condiviso con Zaniolo la foto dell'attico nel quale vivono entrambi, appartamento affittato da Francesco Totti al giovane calciatore italiano.

Sara è la prima ad essere stata vicina a Nicolò dopo il brutto infortunio occorso all'ex canterano dell'Inter durante il big match contro la Juventus e dopo qualche giorno di sbandamento i due sembrano essersi rimessi in carreggiata. La Scaperrotta ha un un anno in più rispetto a Zaniolo ed è una studentessa di Scienze della moda e del costume alla Sapienza di Roma.

A Sara però non avrà fatto piacere sentire i rumors sul suo fidanzato che pare abbia avuto un flirt con l'attrice Elisa Visari che in tanti hanno potuto ammirare in televisione all'interno della serie televisiva "Don Matteo" dove interpretava la parte di Rebecca. Elisa è tra le giovani promesse del cinema italiano e in estate ha anche ricevuto l’Explosive Talent Award ed è stata scelta da Muccino per il suo ultimo film.

Secondo quanto riporta forzaroma.info Nicolò, però, è tornato presto sui suoi passi riprendendosi subito la sua amata che vanta oltre 74.000 follower su Instagram, 14.000 in meno rispetto alla Visari che è però molto più conosciuta rispetto a lady Zaniolo. La foto postata a San Valentino è stata forse voluta da entrambi per mettere a tacere le malelingue dato che generalmente nessuno dei due ama postare foto e video della loro vita privata.



