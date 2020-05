Nicolas Cage sarà Joe Exotic nella serie tv su Tiger King

Dopo il successo mondiale del documentario Tiger King avremo tre serie tv, una di queste vedrà come protagonista Nicolas Cage.

Tiger King, la storia

Alcune settimane fa su Netflix è arrivato Tiger King, docuserie del colosso dello streaming che racconta la bizzarra vicenda che vede partecipe l’altrettanto bizzarro personaggio Joe Schreibvogel, in arte Joe Exotic, proprietario di uno zoo in Oklahoma e ora in carcere. La sua storia ha suscitato molto interesse oltre che da parte del pubblico anche da parte di alcune star, da Kanye West, Kim Kardashian, Jared Leto, fino a Trump.

In Tiger King abbiamo conosciuto Joe Exotic, la sua passione per i grandi felini, i suoi eccessi estetici e in materia di armi, le velleità politiche ma soprattutto la battaglia contro l’acerrima nemica Carole Baskin, direttrice del Big Cat Rescue. Joe Exotic attualmente si trova in un carcere federale dove sta scontando una pena di 22 anni per due tentati omicidi da lui commissionati ai danni di Carole Baskin oltre che per gli abusi contro gli animali del suo zoo.

Le serie tv su Tiger King

Era inevitabile l’arrivo di una serie tv, e che in realtà poi siano tre non stupisce affatto visto l’enorme successo ottenuto. Il primo racconto seriale arriva proprio da parte di Netflix e vedrà collaborare Ryan Murphy - già ideatore di Glee, American Horror Story, The Politician e della recente Hollywood - e l’attore Rob Lowe. Il secondo progetto sul caso di Tiger King vede coinvolta Kate McKinnon, attrice comica del Saturday Night Live la quale andrà a ricoprire il ruolo di Carole Baskin. La serie tv, che si baserà sul podcast Wondery Joe Exotic, è attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore.

La terza trasposizione, annunciata da poco, è anche quella che ha suscitato più interesse per l’interprete coinvolto: Nicolas Cage. L’attore premio Oscar per Via da Las Vegas, con una carriera fatta di alti e bassi, e che ultimamente sta godendo di un periodo di favore grazie ai film Mandy e Colour out of Space, andrà infatti a vestire i panni di Joe Exotic. Una scelta particolarmente azzeccata sotto l’aspetto estetico, come dimostrano le ultime uscite pubbliche dell’attore, ma anche per quanto riguarda il bizzarro ruolo, visto che in passato Nicolas Cage ha dato il meglio di sé proprio con l’interpretazione di personaggi sopra le righe.

Quest’ultima serie tv, che dovrebbe in realtà essere una miniserie composta da otto episodi, vedrà come sceneggiatore Dan Lagana, già autore di American Vandal, sarà targata CBS e si baserà sull’articolo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" pubblicato nel giugno del 2019 sul Texas Monthly.