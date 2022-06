Isola, Tavassi lascia per infortunio a un passo dalla finale? Le sue condizioni

Edoardo Tavassi potrebbe lasciare il reality a una settimana dalla finale. L'ipotesi che il naufrago debba abbandonare l'isola per seri problemi di salute è più che concreta. Nelle scorse ore l'inviato della trasmissione, Alvin, non ha potuto rassicurare i fan del concorrente che ha lasciato Playa Ultimo Sfuerzo per ricevere cure mediche dopo un infortunio al ginocchio.

Il fratello di Guendalina Tavassi era stato trasferito in infermeria insieme a Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis alcuni giorni fa. Ma mentre gli altri due concorrenti sono rientrati nel gioco dopo le cure mediche, Edoardo Tavassi è stato costretto a rimanere ancora fuori. Inizialmente si era pensato che il naufrago si fosse tagliato con i coralli durante la prova ricompensa infrasettimanale, ma in realtà il problema al ginocchio è di tutt'altra natura.

" Mercedesz si è tagliata ma rientrerà presto, mentre Nicolas è già tornato dai compagni", ha spiegato Alvin durante una diretta Instagram, nella quale ha parlato anche di Edoardo: "Si è fatto male al ginocchio ma capiremo lunedì quale è la sua situazione, perché sta facendo un po' di esami ". Secondo quanto riferito dalla fanpage del fratello di Guendalina, Edoardo si sarebbe sottoposto a una risonanza magnetica per capire la gravità dell'infortunio al ginocchio, che potrebbe avere interessato legamenti o menischi. Estefania aveva raccontato che Edoardo aveva accusato un forte dolore, tanto da portarlo a piangere, una volta tornato sulla spiaggia. I telespettatori hanno così ipotizzato che il ginocchio si sia girato mentre camminava sulla sabbia.

L'esito dell'esame diagnostico dovrebbe essere rivelato nel corso della prossima puntata dell'Isola dei famosi 16, la semifinale, prevista per lunedì 20 giugno. Se la risonanza avrà evidenziato gravi lesioni al ginocchio, Edoardo Tavassi dovrà abbandonare il gioco a una settimana esatta dalla finale. Per il naufrago sarebbe un vero e proprio smacco dopo tre mesi vissuti sull'isola tra fatica, fame e intemperie, soprattutto perché è considerato uno dei papabili vincitori dell'edizione più lunga nella storia del programma. Lunedì 27 giugno si terrà, infatti, la finalissima del reality, tre mesi esatti dopo la sbarco del cast avvenuto a metà marzo.