Nina Moric e Fabrizio Corona, messaggi d'affetto sui social: "Sei il nostro eroe"

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata andata in onda ieri, 10 marzo, Nina Moric ha riservato solo parole di affetto nei confronti dell’ex marito Fabrizio Corona, che ha voluto replicare pubblicamente confermando gli ottimi rapporti tra lui e la modella croata.

“ È il più grande amore della mia vita. Se lo risposerei? Assolutamente sì: nonostante sia una testa di rapa, ha tanti difetti ma ha un pregio, ha un cuore – ha detto la Moric di Corona - . Non lo dimostra spesso, ma è così. Io mi fido di lui oggi, una volta non mi fidavo, ma oggi sì. Lui è un narcisista patologico e vive per il denaro, ama lavorare ”. “ Eravamo innamorati follemente, ma poi l’amore si è spento con la fiducia. Ma, oggi come oggi, posso dire che riesco a comunicare meglio con lui – ha spiegato ancora Nina - . Ci sentiamo tutti i giorni, siamo come fratello e sorella. Nostro figlio Carlos è felicissimo. Ci siamo fatti delle guerre inutili in questi anni ”.

Ascoltando l’intervista della ex moglie, quindi, Fabrizio Corona ha registrato delle Instagram story. “ Ho visto la mia ex moglie in televisione e voglio dirle che le voglio un gran bene – ha detto lui sui social - . E per qualsiasi cosa lei abbia bisogno, io ci sarò sempre, sempre e sempre! ”. Ascoltando i messaggi di affetto dell’ex marito, quindi, la Moric ha deciso di replicare pubblicamente e, insieme al figlio Carlos, ha confermato tutto l’affetto e la stima che oggi la uniscono a Corona.

“ Papà, sei il nostro eroe! – hanno urlato Nina e il figlio - . Ti amo! Ti vogliamo bene! Ci vediamo domani! Grazie Fabrizio, anche noi ti vogliamo bene...Vabbè, tuo figlio ti ama! ”. Da tempo, come noto, i due ex coniugi sono tornati in ottimi rapporti mettendo fine alle antiche guerre legali che hanno combattuto nel corso degli anni. Per il bene di Carlos Maria, Nina Moric e Fabrizio Corona hanno deposto l’ascia di guerra e, con grande maturità, hanno deciso di mettere al primo posto il benessere del ragazzo, oggi adolescente.