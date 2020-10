Nina Moric si sposa (per finta). Frecciatina all'ex Favoloso?

Notte stravagante per Nina Moric. La modella croata al termine di una serata tra amici ha inscenato un finto matrimonio e a molti le surreali nozze social sono apparse come una chiara frecciata all'indirizzo del suo ex. " Vi dichiaro marito e moglie ", ha scritto Bobby G, rapper e amico della Moric nel suo profilo Instagram, scatenando un vero e proprio terremoto sul web.

Nina Moric sta attraversando un momento delicato della sua vita privata. La ritrovata intesa con l'ex compagno Fabrizio Corona prima del diciottesimo compleanno del figlio Carlos Maria aveva fatto ben sperare i suoi fan. Ma la "pace" è durata poco, soprattutto quando Carlos ha scelto di trasferirsi a vivere dal padre. Una decisione dettata dalla voglia del giovane di recuperare gli anni persi con la figura paterna per colpa del carcere. La scelta, però, avrebbe lasciato nello sconforto Nina Moric. Da allora le voci sulle condizioni di salute della modella croata si sono rincorse sul web e fuori, sempre più magra e provata dalla lontananza del figlio, al quale lei è da sempre molto legata.

Nelle ultime ore però Nina Moric è apparsa sui social felice e sorridente. Insieme a un gruppo di amici e di un misterioso uomo - che sempre più spesso si fa vedere al suo fianco - la showgirl ha trascorso una serata di allegria in un locale di Milano, che si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena. Nina Moric ha finto di sposarsi con il fantomatico Mirko e a riportare l'accaduto è stato il rapper Bobby G. sul suo profilo Instagram: " Ho appena fatto da prete, notaio, invitato, damigella e testimone (anche se il testimone non mi piace farlo) a questo meraviglioso e unico matrimonio. Vi voglio bene ".

A molti le finte nozze celebrate sui social da Nina Moric, in realtà, sono sembrate una vera e propria provocazione nei confronti di Mario Luigi Favoloso. Lo scorso giugno, infatti, il suo ex si è sposato a sorpresa con la nuova fiamma, Elena Morali, con la quale si frequentava da pochi mesi. Le immagini delle nozze, avvenute a Zanzibar, erano state mostrate in esclusiva da Barbara d'Urso, scatenando le reazioni di molti. A quanto pare, vista la gag ideata dalla modella croata insieme agli amici, anche la stessa Nina Moric sarebbe rimasta decisamente sorpresa dell'unione.