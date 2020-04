Nina Moric, flirt con Ezio Denti?

Da ormai qualche settimana a questa parte, i protagonisti del gossip italiano sono stati Nina Moric e il suo ex fidanzato Luigi Favoloso. La vicenda si è poi complicata a tal punto che la modella croata si è dovuta sottoporre alla macchina della verità nel salotto di Barbara D’Urso, alla presenza del criminologo Ezio Denti.

Tuttavia, adesso, sembrerebbe che proprio quest’ultimo abbia un flirt con niente che meno che con la Moric. Il settimanale Nuovo li ha infatti paparazzati insieme mentre si scambiavano dolci effusioni, al punto da far ipotizzare l’inizio di una storia d’amore. La rivista di gossip aveva lanciato lo scoop con queste parole: "L’incontro tra Nina ed Ezio Denti è molto caldo. Al criminologo la Moric ha dato l’incarico di indagare sul suo ex, Luigi Mario Favoloso. E le distanze si accorciano: i due si stringono in un tenero abbraccio e sul volto della modella, forse rassicurata dalle parole del detective, appare un ampio sorriso. […] E Nina, dal canto proprio, risponde al sorriso e ricambia il gesto affettuoso" .

A questo punto la domanda è: cosa c’è davvero fra loro? A quanto pare sembra che tra Nina Moric e Ezio Denti non ci sia niente di niente. La smentita è arrivata infatti dal criminologo di Live Non è la D’Urso. "Ci siamo conosciuti negli studi di Mediaset" , ha esordito Ezio, che ha anche confessato come effettivamente lui e la Moric siano usciti qualche volta per prendere un aperitivo. Tuttavia, ha sottolineato: "Siamo sempre stati sotto gli occhi di tutti, paparazzi compresi, e non abbiamo nulla da nascondere" .

L’approfondimento tuttavia non è finito qui. In una delle foto pubblicate dal settimanale sembra infatti che i due si scambino un bacio. Anche qui è arrivata una precisazione: "Era sulla guancia, niente di passionale ma un semplice gesto di saluto" . Inoltre, avrebbe chiarito quanto questa sia un’abitudine che ha con tutte le sue amiche.

Infine, l’occasione della smentita di un flirt con Nina Moric è stata utile anche per una domanda circa i risultati della macchina della verità di Live Non è la D’Urso. In quell’occasione Nina aveva negato di essersi sottoposta alla liposuzione e la macchina le aveva dato ragione, ma poi a Barbara D’Urso era arrivata una soffiata su come la Moric potesse aver falsato i risultati. Ezio Denti ha però voluto sottolineare come il poligrafo sia una macchina seria che "dà risposte eccellenti perché riflette le emozioni delle persone" . Di conseguenza, Nina Moric secondo lui sarebbe stata sincera e la macchina della verità lo avrebbe dimostrato ampiamente.

