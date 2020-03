"Hai morso il mio cane". Ma Nina Moric smentisce

La scorsa domenica, in data 1° marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Live: non è la d'Urso su Canale 5, che ha visto Nina Moric e l'ex "suocera", Loredana Fiorentino, diventare protagoniste di un confronto vis à vis. La Fiorentino ha fatto ingresso nello studio di Barbara d'Urso insieme al cane di famiglia, Baghera. La prima a presentarsi a Live-tra le due ospiti- era stata, poco prima, la modella croata. E non appena entrata in scena la Fiorentino con la sua cagnolina, Nina si è fiondata dall'ex suocera per salutare Baghera: "Ciao amore mio! Ti ricordi la canzoncina che abbiamo sempre cantato insieme?!?". Riabbracciando Baghera, ha intonato i versi del ritornello della canzone Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be). "Baghera è affettuosa con tutti -è quindi intervenuta la Fiorentino, rivolgendosi alla d'Urso, per poi lanciare una frecciatina all'ex nuora-. Nina a volte è dolcissima. Però non so cosa le succede. Improvvisamente cambia e diventa un’altra persona. Anche Baghera ne ha fatto le spese. Luigi Mario non mi avrebbe mai detto una bugia”. Nel suo intervento, la madre dell'ex concorrente del Grande fratello 15 nonché ex della Moric, Luigi Mario Favoloso, ha accusato l'ex nuora di aver morso Baghera.

"Nonostante tutte le cavolate che dicono, tu sei meravigliosa" , ha proseguito Nina, parlando all'animale con cui aveva convissuto durante la sua ultima love-story, naufragata per via di alcune divergenze inconciliabili. "Avresti potuto tenere Baghera tutte le volte che volevi. Ma, come mai non l'hai più ospitata a casa tua?" , ha quindi incalzato la Moric Loredana. E la risposta della modella croata non si è fatta attendere: "Io sono dovuta partire per lavoro e per questo non ho più preso Baghera. Loredana, vedi le cose da una prospettiva diversa. Sei ridicola. Pure questo povero cane hai messo in mezzo!".

"Quando Luigi Mario ha detto che Baghera aveva avuto un morso da Nina, l'hai portata dal veterinario?", ha quindi domandato alla Fiorentino Barbara d'Urso. Dal suo canto, l'ospite ha confidato di aver fatto visitare il cane per delle "palline visibili sulle spalle".

Dopo l'accesa discussione registratasi sull'affaire Baghera - in occasione della quale la Moric ha smentito di aver morso il cane della famiglia Favoloso- si è parlato in studio della nuova liaison amorosa di Luigi Mario Favoloso e la recente fuga d'amore di quest'ultimo con l'ex pupa Elena Morali, a Beirut. A margine delle immagini della frequentazione avviata dal figlio - emerse in un video mandato in onda dalla regia di Live- Loredana ha esclamato: "Sono contenta!".