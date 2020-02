Nina Zilli e Danti escono allo scoperto: baci appassionati sui social

È bastato qualche bicchiere di troppo e la love story è diventata pubblica. Nina Zilli e Danti non si nascondono più e - complice una giornata alla scoperta del buon vino della Franciacorta - svelano di essere innamorati. Per farlo hanno scelto i social, dove si sono mostrati più complici che mai con baci appassionati e parole inequivocabili: " Siamo fidanzati ".

Il colpo di fulmine tra Nina Zilli e Danti sarebbe scoppiato durante la realizzazione dell’ultimo singolo del cantante brianzolo, "Tu e D'io", al quale hanno collaborato anche la Zilli e J-Ax. Nel brano, uscito lo scorso ottobre, Danti e Nina cantavano insieme: " Tu porta l'acqua che al vino ci penso io... ". Parole che oggi suonano come una premonizione. Nina Zilli e il rapper 38enne hanno scelto una delle più note aziende vinicole della Franciacorta per festeggiare San Valentino in ritardo, tra una visita alle storiche cantine e una degustazione di vino.

La neo coppia ha documentato l’intera giornata trascorsa in Franciacorta attraverso foto e video pubblicati nelle storie dei rispettivi account Instagram. Proprio sul popolare social network Danti e Nina hanno deciso di confessare quanto stavano tenendo nascosto da tempo: la loro storia. Complice l'effetto dei bicchieri di vino degustati, i due si sono lasciati andare alla passione e tra una battuta e uno scherzo si sono baciati appassionatamente riprendendosi con il cellulare. Nina Zilla ha scherzato: " Sondaggio! Siamo più carini o più ubriachi? ", scatenando la reazione divertita di Danti: " Siamo più ubriachi ". E via con i baci passionali e con le parole di conferma di Nina: " E siamo fidanzati ".

La cantautrice piacentina sembra dunque aver superato la fine della storia d’amore – avvenuta lo scorso settembre – con il pittore Omar Hassan con il quale era legata da diverso tempo. Nina Zilli si è lasciata stregare dal talento di Danti, rapper e produttore discografico, famoso soprattutto come producer. Danti ha lanciato nel mondo della musica Rovazzi e le sue prime hits ma che ha collaborato con successo anche con artisti come Fedez, Fabri Fibra, J-Ax, Benji&Fede e Giuliano Palma. Da settimane voci insistenti circolavano sul loro conto e la coppia, sempre sui social network, aveva documentato l’attenzione morbosa che i paparazzi stavano riservando loro. Danti e Nina hanno però preferito dare in prima persona la notizia ufficiale, sancita con baci appassionati.