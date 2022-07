"Non avete ancora saltato un c…". E Rhove interrompe il concerto

Tra i protagonisti dell’estate per la hit “Shakerando”, Rhove è al centro delle polemiche sui social network. Il rapper, infatti, è finito nel mirino del popolo del web per quanto successo durante un concerto a Ferrara. A causa della scarsa partecipazione del pubblico, il 21enne ha deciso di interrompere l’esibizione. Ma non è tutto. Non sono mancati gli insulti agli spettatori.

“Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi” , l’accusa di Rhove. E ancora: “Non esiste! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un cazzo” . Parole durissime, un grosso carico di frustrazione: “È un problema. Mi dispiace ragazzi. Divertitevi un po’ di più, ciao” .

La mossa di Rhove non è piaciuta ai fan. “Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo” , il grido degli spettatori. E ancora, rincarando la dose: “Scemo, scemo” . L’artista non ha cambiato idea e la rissa si è spostata sul web. Su Instagram, il rapper si è detto demoralizzato: “Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi!” .