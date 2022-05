"Non avvicinatevi al tavolo...". Lo schiaffo dei Maneskin alla Francia

I Maneskin erano gli ospiti più attesi dell'ultima serata dell'Eurovision song contest di Torino e non hanno deluso le aspettative. La band romana, che ha ceduto il testimone ai Kalush orchestra, è salita sul palco del pala Olimpico nonostante l'infortunio di Damiano David, che sul palco zoppicava vistosamente a causa di una distorsione alla caviglia subita pochi giorni fa a Londra. La band era impegnata a registrare il videoclip di Supermodel, loro ultimo singolo presentato in antemprima mondiale proprio sul palco dell'Eurovision song contest. Ma nonostante l'infortunio, Damiano David ha trovato il modo di scherzare, pungolato da Alessandro Cattelan, sulla polemica scoppiata lo scorso anno pochi minuti dopo la loro vittoria.

Quasi immediatamente dopo la proclamazione della vittoria dell'edizione di Rotterdam, infatti, la Francia ha accusato i Maneskin, e più nello specifico Damiano David, di aver sniffato cocaina nella green room durante la lettura dei voti. Tutto è nato da un equivoco scaturito da una ripresa che ha immortalato il frontman della band che avvicina il suo volto al tavolino al quale è seduta tutta la band. Un gesto che ha fatto urlare i francesi allo scandalo, chiedendo addirittura la squalifica dei Maneskin, che avrebbe portato la Francia al primo posto generale della classifica. Infatti, lo scorso anno grazie al televoto la band romana ha scavalcato proprio la concorrente d'Oltralpe, guadagnando la testa della classifica e aggiudicandosi il premio.