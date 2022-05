"Fai qualcosa...". Quel messaggio di Macron contro i Maneskin all'Eurovision

La vittoria dei Maneskin durante l'Eurovision song contest del 2021 è stata forse una delle più contestate degli ultimi anni. La band romana, che ha vinto a sorpresa non partendo come favorita, durante l'ultima serata è stata accusata di aver consumato droga durante la finale. A essere finito nel mirino era stato soprattutto Damiano David, il frontman dei Maneskin, a causa di un video che aveva cominciato a girare durante la fase finale delle votazioni. A distanza di un anno, un articolo della Bbc rivela che tra chi spingeva per eliminare la band romana per comportamento scorretto ci sarebbe stato anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Le proteste più vibranti contro i Maneskin, infatti, arrivarono proprio dalla Francia, che si è vista strappare all'ultimo la vittoria da Damiano David e dai suoi compagni. Prima del televoto, infatti, in testa alla classifica c'era Barbara Pravi, che rappresentava la Francia, mentre al secondo posto c'era Gjon’s Tears per la Svizzera. Il televoto ribaltò il risultato e furono i Maneskin ad aggudicarsi la vittoria. Le proteste della Francia, però, furono talmente insistenti e talmente forti che l'Ebu fu costretto ad aprire un'indagine formale per chiarire una volta per tutte che Damiano David durante la finale non ha sniffato cocaina. I video incriminati sono stati visionati a lungo dalla commissione, che alla fine è arrivata alla conclusione alla quale tutti, tranne i francesi, erano arrivati: non c'era droga sul tavolino dei Maneksin.

La vicenda sembrava essere stata archiviata, una nuova edizione dell'Eurovision song contest sta per partire ma, con un colpo di coda inaspettato, ecco la rivelazione che aggiunge un nuovo tassello alla vicenda. Stéphane Bern, che lo scorso anno commentava l'edizione per il pubblico francese, ha fatto una lunga chiacchierata con la Bbc svelando un retroscena che finora era rimasto segreto. Tra i tanti messaggi arrivati quella sera sul suo telefono ce ne sarebbe stato uno proveniente direttamente dal numero del presidente Emmanuel Macron. Poche parole ma molto chiare: " Fai qualcosa per favore ". Ma Bern ha rivelato che tra tutti i messaggi ci sarebbe stato anche quello del ministro per gli Affari esteri, presente a Rotterdam per la finale del contest: " Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Per favore, fai qualcosa ".

L'indagine condotta all'Ebu ha messo poi tutto a tacere ma è senz'altro bizzarro come le alte istituzioni francesi si sarebbero mosse supportando un'accusa infondata nei confronti del gruppo italiano durante la competizione canora.