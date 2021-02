"Ma non è la Clerici?", concorrente sbaglia gioco. Magalli in imbarazzo in diretta

In Rai succede anche questo. Una telespettatrice, desiderosa di giocare al quiz di Antonella Clerici, si è ritrovata protagonista a sorpresa de I Fatti Vostri. L'azienda è la stessa, peccato che alla medesima ora vadano in onda due programma diversi, su due reti differenti. E il pasticcio è servito. Sarà stata colpa di un unico centralino o di un errore della signora? Poco importa perché in diretta si è consumato un pasticcio che ha messo in evidente imbarazzo il popolare presentatore Giancarlo Magalli.

Dietro quale casella sta?

Ma che gioco è..... quello dei Fatti Vostri?".

Beh dipende...lei ha chiamato Antonella Clerici? No?

Lo scambio di programma, se così si può definire, è avvenuto poche ore fa in diretta a I Fatti Vostri, la trasmissione che Magalli conduce ogni giorno in fascia pranzo su Rai Due da molti anni. Il popolare conduttore stava rispondendo alle telefonate dei telespettatori da casa per giocare alsui testi delle canzoni italiane. Dall'altra parte della cornetta la signora Angela, alla quale Magalli ha fatto subito la domanda da mille euro: "". Dopo un iniziale silenzio la donna ha risposto a sorpresa: "Un dubbio cheha suscitato sin da subito ilarità in studio. Giancarlo Magalli in evidente difficoltà ha chiesto conferma alla regia su cosa avesse detto la donna e poi, capito il pasticcio, l'ha buttata sullo scherzo inconsapevole di quale fosse la reale volontà della signora: "".

Peccato che la signora Angela volesse parlare proprio con la conduttrice di "È sempre Mezzogiorno": " Ma perché lei è la Clerici? Ho chiamato Antonella, sì. Devo rifare il numero? ". Una gag improvvisata che ha lasciato di stucco il conduttore che, imbarazzato, ha proseguito: " Ma le sembro la Clerici....scusi ma chi ha chiamato lei?? Io al massimo mi posso mette una parrucca ma di più.... ". Il tutto mentre Samantha Togni, impossibilitata a trattenere le risate, si allontanava dallo studio. Dopo pochi istanti, come se niente fosse accaduto, la signora Angela ha risposto alla domanda che Giancarlo Magalli le aveva rivolto all'inizio della telefonata, scatenando una nuova reazione nel conduttore: " Ah comunque già che c'è gioca lo stesso? Son professionisti questi ". La sfortuna non ha abbandonato la signora Angela che, dopo aver sbagliato trasmissione, ha mancato anche la risposta corretta perdendo il montepremi in palio.