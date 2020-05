"Ma non conta solo il pensiero". Fedez è nel mirino per una torta

Durante questa lunga quarantena sono Fedez e Chiara Ferragni le uniche e vere star del web. Il rapper e l’influencer si sono distinti, e si sono fatti notare, non solo per i loro scherzi casalinghi ma anche e soprattutto per la gara di solidarietà che hanno messo in moto per combattere il virus. E hanno consolidato così il loro appeal sui social. Tante sono state le dirette e video divertenti che, a turno, sono state pubblicate da Fedez e dalla stessa Ferragni. Di conseguenza non sono mancate le critiche e gli apprezzamenti. Questa volta è il turno del rapper che è stato bersagliato per una torta di compleanno che ha realizzato per Chiara.

Il 7 maggio, infatti, la celebre influencer ha festeggiato il suo compleanno e ha ricevuto in regalo l’affetto di tutti. Dai genitori e soprattutto ha ricevuto molti messaggi da parte dei sui follower. Fedez ha voluto celebrare il momento con un gesto di amore per la sua Chiara. In una serie di stories su instagram, l’ex giudice di X-Factor ha deciso di improvvisarsi un pasticciere, pensando di comporre una torta per il compleanno della sua amata. Armato di tutti gli ingredienti necessari ha cercato di realizzare un dolce bello di aspetto e buono di sapore. Peccato che il risultato non è stato dei migliori. Il pan di spagna è troppo basso e, soprattutto, gli ingredienti non hanno legato tra di loro. "Sembra una lapide", afferma Fedez intanto che abbellisce la torta con confetti, biscotti e cereali. Non è convinto di aver realizzato un dolce a regola d’arte e lo confermano n fan che criticano aspramente il gesto del rapper.

"Non basta solo il pensiero", afferma un utente. "Forse per Chiara è il momento di chiedere di divorzio", si legge. E arriva persino un commento da parte di Igino Massari. Il famoso chef e pasticciere, suo malgrado, si trova costretto anche a lui a criticare l’operato del rapper e, virtualmente, boccia la torta della Ferragni. Fedez però non si arrende e, dopo il commento dello chef, decide di fare un colpo di telefono a Massari sperando di poter ricevere un consiglio per salvare di disastro annunciato. Alla fine nessuno ha mangiato neanche un pezzo di torta e il rapper decide così di mollare la presa. Un siparietto casalingo che ha sorridere. E anche se è stato criticato aspramente, fa capire come soprattutto i Ferragnez non ne possono più di questo lungo e interminabile lockdown.