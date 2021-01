Non dire "vergine" o ti sbattono fuori...

Una delle più deleterie conseguenze del politicamente corretto è cancellare le parole, come se per esempio non dicendo più «negro» scomparisse il razzismo. Tra l'altro negro in italiano non è lo spregiativo «nigger» americano, ma vaglielo a spiegare a Zuckerberg, per cui perfino un influencer comunista come Emiliano Rubbi è costretto a scrivere negr*. Inoltre un razzista potrebbe usare, per dire, «scimmia» (come già fanno), e se la soluzione è eliminare la parola «scimmia» alla fine non si potrà fare neppure più un video naturalistico senza incorrere in sanzioni.

Ne sanno qualcosa in questi giorni gli streamer di Twitch, la piattaforma più usata e di proprietà di un colosso come Amazon, la quale ha stilato un nuovo decalogo di parole impronunciabili: se usate, porteranno alla chiusura del canale dello streamer. Quali sono le parole che non si possono usare? Una è «Simp», molto usata dai giovani. Cosa significa Simp? Definizione: «Simp: spesso interpretato come un acronimo di Sucker Idolizing Mediocre Pussy, è un'espressione gergale usata per ridicolizzare i maschi che sono percepiti come eccessivamente focalizzati su una donna e che agiscono sottomessi a quella persona». In sostanza, se un ragazzo fa lo stupido con una ragazza, magari perché gli piace, è suscettibile di blocco.

Tanto meno si può usare «virgin», cioè vergine. Anche questo epiteto viene molto usato dai giovani su Twitch, soprattutto nell'ambito dei videogiochi, e sta a indicare qualcuno che non sa giocare, ossia è inesperto, come uno che non ha mai fatto sesso rispetto a un dongiovanni. Il problema, come scriveva Robert Hughes ormai tre decenni fa nel suo libro La cultura del piagnisteo, «tutto è stupro fino a prova contraria». C'è alla base l'idea di eliminare le differenze, le contrapposizione perfino ironica, di piallare il linguaggio, una cosa che più che a una società liberale fa pensare a Goebbels.

Io che seguo gli streamer di Call of Duty, per esempio, vedo spesso amici dello stesso team prendersi in giro fra di loro dandosi del «vergine», come Velox a Ivan Grieco o a altri suoi compagni, per esempio. Così come tra gay ci si dà del frocio, e tra neri del negro, e tra ebrei dell'ebreo (a proposito, anche lì, tutto dipende dal contesto, perché un nazista che dice ebreo è un insulto, ma ebreo di per sé certamente non lo è; e dunque, quale algoritmo potrà mai capire un contesto?).

Tra gli streamer (la maggior parte dei quali hanno anche scioperato, perché se Amazon gli dà da mangiare anche loro danno da mangiare a Amazon), un attivista che appoggia il bando della parola «vergine» è Adrian Fartade, uno dei più geniali divulgatori scientifici del web, ma anche il più ingenuo sostenitore del politicamente corretto. Secondo lui prendere in giro una persona perché non ha avuto rapporti sessuali è sessista. Curiosamente Fartade è femminista, ma gli sfugge che la verginità intesa come virtù è sempre stata uno strumento di oppressione delle donne, tutt'oggi milioni di donne vengono infibulate per questo, e se difendere la verginità è politicamente corretto, il politicamente corretto è politicamente scorretto. Di fatto stanno diventando tutti dei preti e delle suore mancati.

A proposito di femministe e verginità, Twitch ha messo al bando anche la parola «Incel», che in realtà è molto usata in termini offensivi proprio dalle femministe verso qualsiasi maschio. Secondo me gli è scappata, o hanno messo questo limite solo per far credere di essere imparziali. Tanto «Incel» lo usa giusto la Murgia, la maggior parte delle persone normali non sanno neppure cosa è. Io infatti mi sono beccato dell'Incel proprio dalla Murgia (mi sono andato a documentare perché credevo fosse una marca di cellulari): in altre parole secondo lei sono un uomo frustrato che vorrebbe tanto fare sesso con una donna ma nessuna me la dà (cosa ne saprà la Murgia della mia vita sessuale è un mistero, ma immaginatevi se io avessi detto al contrario che lei è femminista perché nessuno gliela chiede). Incel è, detta altrimenti, la versione femminista di vergine.