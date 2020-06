"Nessuna relazione con Serena": Alessandro Graziani smentisce Pago

Si cerca di fare luce sulle motivazioni che hanno determinato la rottura tra Serena Enardu e Pago, e il giornalista Gabriele Parpiglia ha chiesto dei chiarimenti ad Alessandro Graziani, motivo scatenante – almeno secondo il cantante – della fine della relazione con la ex compagna.

Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Graziani è stato richiamato in studio per rispondere alle domande del giornalista che, annunciando l’uscita dell’intervista su Chi in cui Pago spiegava di aver lasciato Serena dopo aver scoperto messaggi e audio compromettenti tra lei e Alessandro, ha voluto fare chiarezza sulla questione chiedendo all’ex tentatore di Temptation Island Vip se con la Enardu ci sia stata una frequentazione sentimentale.

Messo alle strette anche da Maria De Filippi, il giovane ha voluto fare delle precisazioni smentendo che tra lui e Serena ci sia stata una vera e propria relazione. “Le sono stato vicino perché è stata massacrata – si è giustificato lui che, incalzato da Parpiglia, ha tentato di glissare invano sull’argomento, lasciandosi poi andare ad una affermazione che ha alimentato ulteriori dubbi - . Ma una donna che ha un figlio a casa, posso dire davanti a tutti determinate cose? Mi state massacrando da quando sono uscito da lì ”.

“ Hai avuto una storia con Serena? ”, ha continuato a chiedergli Maria De Filippi cercando di farlo uscire dall’imbarazzo e di smentire le voci secondo cui avrebbe partecipato a Uomini e Donne mentre frequentava la Enardu. “ No, io per storia intendo fidanzamento ”, ha replicato con certezza Alessandro che, tuttavia, ha confermato di aver sentito telefonicamente Serena fino a metà gennaio.

Stando a quanto rivelato proprio da Alessandro, sarebbe stata la ex tronista a mettere fine alla loro liaison con un chiamata risalente al 31 ottobre scorso e in cui si diceva convinta di voler interrompere la frequentazione perché la situazione venutasi a creare era abbastanza complicata.

“ L'ultima telefonata che abbiamo avuto è stata il 31 ottobre, ad Halloween – ha confessato Alessandro - . Serena mi chiama e mi dice: 'Ale, questa cosa è impossibile. Non si può andare avanti. Ti voglio bene. Potrei anche mantenere un rapporto di amicizia con te. Non è il caso di andare avanti '. Io ci rimasi anche male perchè questa donna mi interessava, ma da lì in poi non ci siamo sentiti per svariato tempo ”.

Così, dunque, si sarebbe interrotta la conoscenza tra Graziani e la Enardu con la quale, tuttavia, Alessandro avrebbe anche iniziato una vera e propria relazione qualora le condizioni lo avessero permesso. Le giustificazioni del tentatore, che ha aggiunto di aver risentito Serena a metà gennaio, in concomitanza con il primo mancato ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, però, pare non abbiano del tutto convinto Gabriele Parpiglia.