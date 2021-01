"A volte Giulia è ingenua". La madre della Salemi rompe il silenzio

È alle stelle la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Tra litigi e colpi bassi, però, c’è tempo di pensare all’amore e ai sentimenti. E nelle ultime settimane sta facendo discutere la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ex velino si è avvicinato all’influencer poco dopo la fine del suo flirt con la Gregoraci, un flirt che è andato avanti per settimane e che non si mai concretizzato. Con la Salemi, invece, la situazione è totalmente diversa. Chissà, tra i due potrebbe essere vero amore. Eppure la loro unione non è vista di buon occhio né dal pubblico del web né dalla madre di Pretelli, "che è sembrata poco favorevole al legame e ha invitato il figlio a non lasciarsi andare". Sulla questione è intervenuta anche la madre della Salemi. Fariba Tehrani, di origine persiane e con un centro benessere a Piacenza, tra le pagine di Chi, ha rivelato il suo punto di vista sulla questione.

Un’intervista che la donna non voleva rilasciare, perché aveva fatto una promessa alla figlia di "non intromettersi più nella sua vita", dopo tutto quello che è successo in passato e dopo essersi intromessa nella storia con Francesco Monte, storia nata al Gf e naufragata miseramente. La bella persiana, nonostante tutto, ha voluto raccontare il suo rapporto con la Salemi e, soprattutto, cosa ne pensa della passione che si è accesa con l’ex Velino. " Tra me e Giulia non c’era nessun tipo di accordo. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato al reality le ho detto che avrebbe dovuto vivere il percorso da sola e senza influenze esterne –esordisce-. Lei è una donna matura. Ha 27 anni, è cresciuta e maturata in fretta, ma per certi versi è ancora un’adolescente ", aggiunge. Sulla love story è molto categorica: " Sono simili. Hanno gli stessi sogni e hanno alle spalle un vissuto che, forse, fa affrontare la loro vita con le stesse aspettative . Perché Giulia cade in queste relazioni complicate? Perché ha avuto una storia complicata con il padre – ammette senza mezzi termini-. Lei stessa lo ha dichiarato. Sono molto felice che mia figlia lo abbia incontrato. Il loro è un bel rapporto e devo ringraziare il programma per questo ".