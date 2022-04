"Non riuscivo a muovermi…". Ecco cosa è successo all'Isola dei famosi

Dopo la paura per il malessere di Nicolas Vaporidis durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi, è stato lo stesso attore a spiegare cosa è successo una volta tornato sull'isola insieme agli altri naufraghi dopo aver trascorso del tempo in infermeria. Vaporidis è stato protagonista della sfida del girarrosto e al termine della sua prova, durata circa 3 minuti, ha accusato un malore che gli ha impedito di tornare insieme agli altri naufraghi per proseguire la diretta con lo studio di Milano.

Nicolas Vaporidis lo scorso lunedì si è sfidato con l'altro concorrente, il modello Roger Balduino, ma la prova è durata ben più del tempo previsto. Nelle scorse edizioni raramente si erano visti naufraghi durare più di 3 minuti in una prova simile. Al termine della prova, che prevedeva di girare attorno all'asse orizzontale, esattamente come un girarrosto, a velocità sostenuta, tenendosi esclusivamente con le mani e con i piedi sui pali fissati alle ruote, l'attore ha accusato un malessere. È stato il primo dei due a mollare la presa e a cadere in acqua, il che gli ha fatto perdere la prova, ma questo è stato l'ultimo pensiero di Vaporidis e dei naufraghi in quel momento.

Subito dopo la prova del girarrosto, infatti, l'attore è stato soccorso dai medici della produzione dell'Isola dei famosi ed è stato tenuto per diverse ore in osservazione per capire quali fossero le sue reali condizioni di salute e se l'attore fosse ancora in grado di proseguire nel gioco. Evidentemente, dopo il controllo da parte dello staff sanitario, Nicolas Vaporidis è stato ritenuto abile alla prosecuzione del gioco e così si è ricongiunto con i suoi compagni, raccontando loro cos'ha davvero provato in quei momenti.