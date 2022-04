Paura all'Isola dei Famosi: Vaporidis si sente male in diretta

La prova leader avvenuta nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi ha messo a dura prova Nicolas Vaporidis e Roger Balduino. I due capisquadra si sono affrontati nella prova di resistenza, sottoposti alla forza centrifuga del girarrosto gigante costruito nell'acqua di fronte a Playa Palapa. Ma lo sforzo è stato così grande che l'attore romano al termine della performance si è sentito male e è stato costretto a abbandonare la diretta tra la preoccupazione dei telespettatori.

Fame e debolezza fisica cominciano a pesare per i concorrenti del reality di sopravvivenza di Canale 5. Dopo due settimane di permanenza in Honduras i naufraghi sono già stremati dalla mancanza di cibo e dagli imprevisti, che si sono abbattuti sull'isola negli ultimi giorni. Dopo i nubifragi e l'invasione di granchi ci si è messa anche la prova leader a consumare le poche energie dei concorrenti in particolare quelle di Nicolas e Roger, i due leader.

L'attore e il modello si sono affrontati nella prova del girarrosto e hanno resistito oltre tre minuti aggrappati all'imponente costruzione allestita nelle acque basse davanti a Playa Palapa. Il primo a cedere alla fatica è stato Vaporidis, che si è gettato in acqua stremato seguito da Roger, che è risultato vincitore della prova. I due hanno raggiunto la spiaggia ma una volta toccata la sabbia, Vaporidis si è accasciato al suolo. L'attore è apparso molto affaticato tanto da preoccupare la conduttrice Ilary Blasi, che è subito intervenuta: " Tutto bene? Ti gira la testa? Respira con il naso, riprenditi un attimo Nicolas ".

I naufraghi hanno lamentato giramenti di testa e Alvin ha chiesto dell'acqua per ridare energia ai concorrenti. Nicolas però non si è mai sollevato da terra e gli autori hanno deciso di portarlo in infermeria per accertarsi delle condizioni fisiche. Su Twitter intanto il pubblico ha iniziato a preoccuparsi per il concorrente e in molti si sono chiesti dove fosse finito, quando il cast è rientrato in Palapa senza di lui. L'attore è tornato in diretta solo durante le nomination, visibilmente provato ma in forze e ha rassicurato i familiari a casa. " Tranquilli, sto bene, mamma non ti preoccupare è tutto a posto ", ha detto durante le nomination, nelle quali è finito anche lui insieme a Gustavo Rodriguez e Nick Luciani.

Nicolas sta ancora male dopo il girarrosto e la gente lo nomina con scuse idiote, tipo Laura che manco sa ciò che è successo, o Blind che dice che Nicolas emargina jeremias. Follia! #isola — hamsik (@hamsik911) April 11, 2022