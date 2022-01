"Non sente odori e sapori". È allerta Covid al Gf Vip

Il Covid è entrato nella casa del Grande fratello? Questa è la preoccupazione del pubblico social che segue il programma in diretta 24 ore su 24. A destare qualche sospetto sono state le parole di Delia Duran, che durante alcuni momenti di convivio ha espresso qualche preoccupazione. La modella venezuelana, che ha deciso di lasciare il marito Alex Belli, oltre che non sentire i sapori ha più volte tossito. Le voci sul web corrono veloci e sono tanti quelli che ora insinuano possa esserci la possibilità di un contagio.

Già prima del sul ingresso nella Casa, si mormorava che Delia Duran potesse aver contratto il Covid. Il suo ingresso era stato fissato per metà dicembre ma poi era stato rinviato per motivi non noti, che avevano fatto sospettare il contagio. Ma in quell'occasione la modella spense ogni pettegolezzo: " Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covd-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto ".

C'è chi ipotizza che la modella possa avere anche solo una banale influenza, che visto il periodo non sarebbe nemmeno strano. Ma troppe coincidenze, a molti, fanno pensare che invece Delia potrebbe aver contratto il Covid. Inoltre, qualcuno fa notare che anche altri concorrenti hanno manifestato alcuni sintomi comuni in chi contrae il coronavirus: " Delia non sente odori e sapori. Basciano ha male ovunque Manuel stanotte ha avuto la febbre".