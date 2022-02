Il retroscena su "I due carabinieri": "Ho litigato con Verdone..."

Sono passati trentotto anni dall'uscita del film "I due carabinieri", pellicola cult della commedia italiana scritta da Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi e diretta da Carlo Verdone. A quasi quattro decenni di distanza il film torna sul piccolo schermo e riporta alla luce un aneddoto avvenuto durante le riprese: la lite scoppiata tra i due attori protagonisti Carlo Verdone e Enrico Montesano.

Negli anni '80 la pellicola ebbe un enorme successo, conquistando il prestigioso riconoscimento del Biglietto d'Oro, ma quello che i telespettatori non sanno è che la realizzazione del film fu estremamente faticosa per i dissapori tra i due attori. Sul set de "I due carabinieri" la tensione tra Verdone e Montesano fu palpabile, hanno raccontato in più occasioni i due interpreti, e pare che l'inimicizia tra loro sia rimasta latente per molto tempo.

Il primo a raccontare cosa successe durante le riprese della pellicola fu Carlo Verdone, il quale nel 1996 svelò: " Ho sempre creato buoni rapporti con gli attori dei miei film. L'unico con il quale ho avuto qualche problema è stato Enrico Montesano per 'I due carabinieri'. È stato un film molto fortunato e allo stesso tempo pieno di tensioni che non so spiegarmi. Enrico era molto nervoso e insicuro, forse aveva paura che avrei fatto ridere più di lui ".

All'epoca Verdone raccontò l'episodio che innescò la violenta lite tra loro. Montesano si presentò sul set con un taccuino su quale aveva evidenziato con colori differenti le battute di Carlo Verdone e le sue: " Secondo questo elenco io avevo l'80% delle battute comiche e lui solo il 20, il che non era vero. Mi arrabbiai e ci fu un alterco molto forte". A complicare le cose ci fu l'accusa di Enrico Montesano a Verdone (che del film era anche regista) di avere tagliato molte sue scene divertenti. "Il primattore, se pensa che un altro primattore gli venga a fare da spalla, si sbaglia. Non mi ritengo secondo a nessuno ", si sfogò al tempo l'attore romano.