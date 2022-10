La notte di fuoco e le foto. Ecco chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta

L'avevamo lasciata al fianco del modello Giacomo Cavalli, con il quale ha trascorso un'estate felice e spensierata tra le spiagge più belle di Puglia e Sardegna, e la ritroviamo tra le braccia del portierone tedesco Loris Karius. Diletta Leotta in amore sembra proprio non trovare pace e dopo la fugace relazione con il modello italiano, sembra avere già trovato un ripiego nello sportivo, ribattezzato il "vichingo biondo".

Il settimanale Chi ha dedicato la copertina del numero in edicola mercoledì 26 ottobre proprio all'inviata di Dazn, che ha aperto le porte del suo appartamento di City Life all'estremo difensore del Newcastle. I paparazzi della rivista di Alfonso Signorini hanno pizzicato Loris Karius, 29 anni di nazionalità tedesca, mentre varca le porte del lussuoso residence, dove abita Diletta Leotta. Lo sportivo è entrato nell'edificio in piena notte e con tanto di valigia al seguito, chiaro segnale di un soggiorno ben più prolungato di una fugace visita.

Karius, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo, è stato fotografato in aeroporto, quando è arrivato in Italia con un volo privato e poi mentre entrava nel palazzo di Diletta nel cuore di Milano. " La conduttrice di Dazn e Karius si sono conosciuti pochi giorni fa a Londra" , ha rivelato il settimanale, che è riuscito a immortalare per primo la nascente relazione. Tra i due, insomma, sarebbe stato un colpo di fulmine scoppiato durante l'ultima trasferta lavorativa della Leotta.