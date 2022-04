Notting Hill, la triste uscita di Hugh Grant: "Non mi piace baciare Julia Roberts, ha una bocca enorme"

Notting Hill è la commedia romantica diretta da Roger Mitchell e scritta da Richard Curtis che andrà in onda questa sera alle 21.09 sul nuovo canale 27. Al pari di film come Guardia del corpo e Ghost, Notting Hill è diventato un vero e proprio cult del genere romantico, creando un immaginario collettivo condiviso.

Notting Hill, la trama

William Thacker (Hugh Grant) è un uomo comune che vive a Londra e dirige una libreria di viaggi nel quartiere di Notting Hill. La sua vita trascorre tutta nella zona, tra il suo luogo di lavoro e la sua casa con una riconoscibile porta blu. L'ultima cosa che William si aspetta è di trovare una famosa attrice di Hollywood tra gli scaffali della sua libreria, eppure è proprio quello che succede. Un giorno, l'attrice Anna Scott (Julia Roberts) entra nel negozio e nella vita di William, stravolgendola. Con un coinquilino strano e irreverente (Rhys Ifans) e un gruppo di amici curiosi ma leali, William dovrà in qualche modo trovare un equilibrio tra la sua vita precedente e gli impegni di Anna. L'attrice, dal canto suo, dovrà imparare a fidarsi di nuovo, dopo che Hollywood ha minato la sua capacità di credere nelle buone intenzioni degli altri.

Le offese di Hugh Grant contro Julia Roberts

Notting Hill è un film che fa leva sullo stereotipo della "persona famosa": si concentra, dunque, sulla fantasia della persona comune che riesce a incontrare una celebrità e a farla innamorare di sé. Si tratta di un cliché datato, che suggerisce il desiderio inconscio di ogni spettatore di ritrovarsi in una situazione simile, scelto - uno tra mille - da una persona famosa. La scelta del tema, dunque, è di fatto l'elemento che ha aiutato Notting Hill a ritagliarsi un posto privilegiato nel cuore del pubblico. Il secondo elemento, come è facilmente intuibile, è la presenza di due star come Hugh Grant e Julia Roberts, protagonisti indiscussi del panorama della commedia cinematografica per tutti gli anni '90. Secondo IMDB, Richard Curtis e Roger Mitchell avevano avuto sempre in mente i due divi per i ruoli dei protagonisti: Notting Hill, dunque, è strettamente legato proprio alla presenza di Hugh Grant e di Julia Roberts.