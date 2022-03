Su Canale 5 arriva Più forti del destino, la fiction ispirata a fatti realmente accaduti

E’ un periodo d’oro per la serialità di Mediaset. Da mercoledì 9 marzo e per 4 prime serate debutta una fiction da non perdere con un cast di grandi stelle della nostra tv. Stiamo parlando di Più forti del destino. Ambientata a Palermo verso la fine del XIX secolo ma girata a Lecce, la serie mette in scena un audace drama storico sulla forza delle donne. Prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet – che in passato è stato uno dei registi di Ris, Delitti Impefetti -, nel cast spuntano Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi e Paolo Sassanelli, ma anche Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods.

Una serie in costume, appunto, che è ispirata a fatti realmente accaduti, che si concentra principalmente sulla condizione della donna alla fine del 1800 in un momento di grandi cambiamenti sociali, politici e culturali. Più forte del destino si sofferma sulla vita di tre donne con un diverso bagaglio emotivo alle spalle. Tre donne forti, che a loro modo combattono per la propria emancipazione in un mondo popolato da soli uomini. Un evento tragico unisce il destino di Arianna, Rosalia e Costanza e da quel momento la loro vita non sarà più la stessa.

Più forti del destino inizia con un’immane tragedia che sconvolte la città di Palermo. Siamo nel 1897 e nel capoluogo si inaugura la Mostra delle Nuove Tecnologie e con lui c’è anche il debutto del Cinematografo. L’evento attira molti visitatori ma all’improvviso scoppia un incendio. Arianna (Giulia Bevilacqua) trova in questo evento il modo di liberarsi del marito e inscena la sua morte. E mentre la polizia indaga sull’accaduto, tutti i protagonisti della vicenda sono costretti a fare i conti con i propri drammi e con i loro segreti.

Una fiction che promette scintille e che unisce il drama intimo e personale di un gruppo di donne, sopraffatte dal potere degli uomini, a un’abile ricostruzione storica di un periodo molto importante per la storia moderna. 8 le puntate che sono state prodotte accorpate, però, in 4 appuntamenti in onda su Canale 5 dal 9 marzo, per proseguire poi l’11. Ispirata non solo a fatti realmente accaduti, ma la fiction di Mediaset è anche un adattamento della serie francese dal titolo Le Bazar de la Charitè. Di grande impatto visivo, a prima vista lo show convince per una regia di stile, per un cast valido e dalle grandi aspettative.