Lutto per Laura Chiatti, lo strazio sui social: "Solo tre giorni fa ridevamo insieme"

Laura Chiatti ha scelto i social network per condividere un momento doloroso della sua vita privata: la morte dell'amica d'infanzia Elena. Nelle scorse ore l'attrice ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove condivide spesso momenti intimi della sua quotidianità, un lungo e toccante messaggio per la donna scomparsa prematuramente.

" Ciao amore mio", ha scritto sul suo profilo social Laura Chiatti, pubblicando una vecchia foto dell'amica in un momento di spensierata felicità. L'attrice non ha svelato dettagli sulla morte della donna, ma ha voluto condividere con i suo fan il suo dolore per l'addio all'amica: "La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l'alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme ".

Laura Chiatti ha utilizzato parole toccanti e cariche di tristezza sul web per esternare tutto il suo dolore. " Lei ti ha richiamato a se, per non lasciarti più", ha scritto riferendosi alla madre della donna scomparsa anche lei alcuni anni fa. L'attrice ha ricordato poi gli anni trascorsi insieme all'amica, quelli dell'adolescenza, vissuti intensamente tra follie e spensieratezza: "Sei stata la mia adolescenza , parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto. Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Ciao amore mio" .

Il post pubblicato su Instagram da Laura Chiatti ha raccolto il cordoglio di migliaia di follower e quello di tanti volti noti del mondo dello spettacolo, che a lei sono legati da una profonda stima e amicizia. In questo particolare momento non sembra esserci pace per la bella interprete di "Ho voglia di te" e "La cena di Natale". Solo cinque giorni fa, l'attrice aveva affidato sempre ai social network un altro doloroso annuncio, quello legato alla scomparsa dell'amico e personal trainer Alessio. Anche in quell'occasione, Laura Chiatti aveva condiviso il suo strazio con un lungo post, affidando alla rete una foto che la ritraeva insieme a lui in un momento di serenità. Solo pochi giorni dopo l'attrice è stata colpita dal nuovo doloroso lutto.