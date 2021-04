La Regina senza Filippo e sorridente. Cosa c'è dietro la foto di Elisabetta

Ormai lo sappiamo. Le fotografie dei royal possono raccontarci molto delle loro vite e dei sentimenti che non mostrano in pubblico. Ultimo esempio in ordine di tempo è la nuova foto con cui lo staff della regina Elisabetta ha sostituito gli avatar listati a lutto dei profili social ufficiali della royal family. L’immagine è stata cambiata poco dopo il compleanno di Elisabetta, proprio nelle ore successive all’avvistamento di Sua Maestà al volante della sua Jaguar Estate verde, mentre usciva dal Castello di Windsor per portare a passeggio gli adorati corgi.

La nuova foto

Oltre a sottolineare la fine del lutto, questa nuova foto social della regina Elisabetta potrebbe nascondere un messaggio per tutti noi svelando, almeno in parte, quale sarà il destino della Corona. Ricordate quale scatto era stato scelto per i royal avatar prima della morte del principe consorte? Si trattava, come ci ricorda il Daily Mail, di una foto catturata durante l’Epsom Derby del 2016, in cui potevamo vedere la regina Elisabetta in primo piano e sullo sfondo, poco distante, il duca di Edimburgo. Ora che questi non c’è più, lo staff di corte ha scelto una nuova immagine presa durante la visita della sovrana al quartier generale dell’MI5, al Thames House, nel febbraio 2020.

Il principe Filippo non c’è. La regina Elisabetta occupa la scena da sola, ma appare sorridente. La solitudine e la speranza per il futuro sono gli elementi chiave della foto. Da una parte la monarca si mostra senza la sua “roccia” , il marito, ma dall’altra, forse, ci sta dicendo che troverà la forza di andare avanti e di regnare fino all’ultimo. La perdita è stata dolorosa, ma Sua Maestà non mette da parte i suoi doveri. Traduzione: ad abdicare non ci pensa proprio. La regina Elisabetta è in primo piano, come a sottintendere che il capo della famiglia è ancora lei. Il principe Carlo può indire il summit per riorganizzare gli incarichi ufficiali della royal family, influenzare maggiormente le dinamiche e le decisioni del casato, ma non si muove foglia che Elisabetta non voglia, parafrasando un detto popolare.

L’ottimismo nonostante il dolore

La sofferenza della sovrana per la perdita del principe Filippo non può certo attenuarsi in così breve tempo, ma sembra quasi che Sua Maestà ci stia promettendo che arriveranno tempi migliori, un po’ come fece nel discorso del 5 aprile 2020, in piena pandemia. La foto dell’avatar comunica ottimismo. Lo stesso che, secondo un insider di corte, la monarca nutrirebbe nei confronti della faida tra William e Harry. La fonte, infatti, ha dichiarato al People: “Durante il suo lunghissimo regno la sovrana ha attraversato tanti momenti difficili. Lei sa che alla fine le cose tra i nipoti si sistemeranno”. Ritroviamo la stessa voglia di credere nel futuro e di ripartire dopo il lutto negli altri membri della royal family.

Voglia di ricominciare

Quasi in contemporanea a quella della regina Elisabetta, infatti, sono state aggiornate tutte le altre immagini dei profili social dei Windsor. L’erede al trono ha optato per una foto che lo ritrae con Camilla durante la Wales Week 2019, mentre William e Kate hanno preferito l’immagine scattata ad Anmer Hall nel 2020 in cui dedicano, insieme ai loro figli, un applauso a medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19. Anche gli impegni ufficiali sono ricominciati. I Cambridge hanno compiuto una visita all’Air Training Corps, un ente militare giovanile di cui il principe Filippo è stato patrono per 63 anni (e di cui, dal 2015 e per volere del duca di Edimburgo, è patrona Kate).