La nuova "missione" di Brad Pitt? Riconquistare la fiducia di suo figlio Maddox

La carriera da attore di Brad Pitt è in ascesa, almeno per l’anno appena trascorso. Grazie a Quentin Tarantino e il suo "C’era una volta a … Hollywood", l’ex marito di Angelina Jolie è tornato a vincere importanti riconoscimenti. L’ultimo? È stato quello dei BAFTA in cui ha trionfato come migliore attore non protagonista. Ma non è stato Brad Pitt a ritirare il premio, come hanno riportato le notizie. È stata l’attrice Margot Robbie, la quale ha letto persino un delizioso quanto irriverente messaggio di Pitt, sbeffeggiando la Brexit e la situazione della famiglia inglese (presenti lì durante la premiazione). In molti si sono chiesti il motivo della sua assenza. E se l’ufficio stampa dell’attore fa sapere che per alcuni impegni sopravvenuti non è potuto volare a Londra per l’evento, altri tabloid affermano che c’è dell’altro. Che questa non è la vera motivazione per cui Brad Pitt non è stato presente ai BAFTA.

La sua "family obbligation", come è stato riportato dagli organizzatori della kermesse, è dovuta a ragioni molto precise. Secondo i ben informati, Brad Pitt ha deciso di restare a casa perché preoccupato per la sua famiglia. Niente di grave, per fortuna, ma alla luce dei vari impegni dell’ultimo periodo, l’attore ha ben pensato di poter condividere del tempo con i figli, in particolare con Maddox. Il giovane che ora ha 18 anni è vive in Corea dove sta studiando biochimica alla Yosei University, è quello che più ha sofferto il divorzio fra Bard Pitt e Angelina Jolie. Infatti, secondo le fonti vicine alla famiglia, pare che Maddox dal 2016 non abbia più voluto parlare con il genitore, di fatto chiedendo ogni rapporto con il padre. E tutti gli sforzi di Brad Pitt, fino ad ora, sono stati vani. Ora però, secondo una news del The Sun, il ragazzo pare che abbia tutte le intenzioni di ricucire il rapporto, colpito dalle intenzioni di Pitt nel voler accantonare gli impegni per stare un po’ in sua compagnia. "Ha dato una chance a Pitt e per questo che Brad ha mollato tutti i suoi impegni – rivela la fonte anonima -. Essere padre è la cosa più importante della sua vita e farebbe di tutto per mettere ogni cosa al suo posto. Quando ha saputo che sarebbe stato a casa per qualche giorno, ha preferito tornare in famiglia per parlare con lu". Pace fatta? Maddox e Brad Pitt sono sulla buona strada.